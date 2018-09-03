Derbent’in bir hayali daha gerçek oluyor

Konya’nın Derbent ilçesi, Aladağ Kayak Merkezi projesi ve tarımda da örnek projeler ile adından söz ettiriyor. Organik tarımın yapıldığı ilçede derivasyon tüneli çalışmasında sona gelindi. Aladağ’dan boşa akan sular derivasyon tüneliyle birlikte tarımsal sulamaya kazandırılıyor. Su deresi mevkisinde bulunan ve boşa akan sular, ilçenin sulama kaynağı haline gelen ve tarımsal ekonomisine katkı sağlayan Dere Ağzı Göleti’ne taşınacak.

"Bundan sonra bu seneki kuraklığı bir daha çekmeyeceğiz"

AK Parti hükümetleri döneminde tarıma ve tarımsal kalkınmaya büyük katkılar verildiğini söyleyen Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, “Bu bölgedeki su miktarı şu ana kadar hep yeterli geliyordu. Dolayısıyla da tarım arazilerini sularken sıkıntı çekmiyorduk. Ancak son yıllarda suyun yeterli olmadığı ortaya çıkınca ciddi sıkıntılar başladı. Bunun üzerine de kaynakları birleştirme kararı aldık ve bu gölete Aladağ’dan gelen sularımızı toplayacağız. Şuanda çalışmamız bitmek üzere. İnşallah bundan sonra bu sene ki kuraklığı bir daha çekmeyeceğiz. Kurak mevsimde olsa bile sulama göletinde suyumuz derivasyon sayesinde olmuş olacak. İnşallah derivasyon yatırımıyla birlikte sulanabilir arazi miktarı daha da artmış olacak. Daha geniş bir alan sulanacak ve boşa akan yağmur ve kar suları ilçenin tarımsal faaliyetlerine kazandırılacak. Çiftçilerimiz, daha fazla gelir elde etmiş olacak. Bir parantez de sulama göletlerine açmak istiyorum. Derbent’te şu anda hali hazırda 4 göletimiz var. Bu göletlerin sayısı kısa sürede 10’a çıkacak. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.