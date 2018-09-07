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07 Eylül 2018 17:03

Derbent’li çocuklar bisikletlerini aldı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, “Güle Oynaya Camiye Gel” projesinde bisiklet almaya hak kazanan çocuklar sevindirilmeye devam ediyor.

Derbent’li çocuklar bisikletlerini aldı

07 Eylül 2018 17:03

Proje kapsamında 183 Derbentli çocuk bisikletlerini Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar’ın da katıldığı tören ile teslim aldı.


40 gün sabah namazına camiye giderek bisiklet almaya hak kazanan çocukların bisikletleri dağıtılmaya devam ediyor. Proje kapsamında bisiklet dağıtımının yapıldığı ilçelerden biri de Derbent oldu. Cuma namazının ardından 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen dağıtım törenine bisiklet almaya hak kazanan 183 çocuk aileleri ile birlikte katıldı. Çocukların sevincine Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar da ortak oldu. Sözlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a böyle güzel bir projeye imza attığı için teşekkür ederek başlayan Başkan Hamdi Acar, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle büyümeleri noktasında bu tarz etkinlikler önemli. Çocuklarımızın cami ve cemaat alışkanlıklarını kazanması için en büyük görev biz ailelere düşüyor. Bir şey 40 gün yapılırsa o alışkanlık haline geliyor ve kalıcı oluyor. İnşallah çocuklarımızda da “güle oynaya camiye gel” projesi kalıcı olur ve çocuklarımız bundan sonra da camiye devam ederler. Allah ibadet edenlere daha büyük mükafatlar verir, çocuklarımıza bunu öğretme açısından çok güzel bir proje oldu. 183 çocuğumuza bisikletlerini dağıtmanın mutluluğunu yaşadık. Çocuklarımızı artık bisikletleri ile camiye bekliyoruz” dedi.




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