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14 Mayıs 2018 12:37

Derbent’te çiftçi yağmur duasına çıktı

Konya’nın Derbent ilçesinde, ekili arazileri için yağış beklentisinde olan çiftçiler yağmur duası yaptı.

Derbent’te çiftçi yağmur duasına çıktı

14 Mayıs 2018 12:37


Derbent ilçesine bağlı Değiş Mahallesinde yaşayan çiftçiler, ellerini semaya kaldırarak yağış için gerçekleştirilen duaya eşlik etti. Yağmur duası programına, yerleşim merkezindeki üreticiler ve mahalle sakinlerinin yanı sıra ilçe merkezi ve çevre mahallelerden de bölgeye gelen vatandaşlar katıldı. Yağmur duasına katılan Derbent İlçe Belediye Başkanı Hamdi Acar, üreticilere bol ve bereketli bir mahsul dönemi temennisinde bulunurken, çiftçilerin yörede aralıklarla yağan yağmura rağmen yağışların devamı yönündeki beklentilerinin devam ettiğini söyledi.


Yağmur duası programının sonunda davetlilere ve katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.




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