Derbent’te çilek hasadı başlıyor

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, organik çileklerin damakları tatlandıracağını söyleyerek, “Organik çileğimizin hasadı başlamak üzere. İnşallah kısa bir süre içerisinde yiyeceğiz ve Konyamıza da ikram edeceğiz. Çilek tarlasında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkısı çok büyük. İş-Kur’un da istihdam anlamında katkısı var. Burada 20 bin metrekare alanda üretim yapıyoruz. Organik çileğimizi kaliteli olarak vatandaşlarımıza sunacağız. Arazilerin verimli olmasıyla birlikte ürettiğimiz çileklerin miktarı da artıyor. İlçemizin bereketli topraklarının sulanabilirliğini de ilerleyen dönemde artırmayı planlıyoruz. Aladağ’dan boşa akan suları Derbent tarımına kazandıracağız. Böylece bereketli topraklarımızdan daha fazla verim alacağız. Bu yıl yine Konya’da çilek ihtiyacının büyük bir bölümünü Derbent karşılayacak” dedi.

Derbent’e yeni proje

İlçeye yapılması düşünülen yatırımlar hakkında da bilgi veren Başkan Acar, “Derbent’te yeni bir proje daha hayata geçireceğiz. Çalışmalara başladık. İlçemiz hayvancılığa oldukça uygun bir yer. Önümüzdeki yıllar içerisinde hayvancılık kat kat artacak. İlçemize kazandıracağımız Et ve Süt Entegre Tesisleri ile en az yüzde 50 organik et ve süt ürünleri üretimi planlıyoruz. Konyamıza ve ülkemize şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.