Derbent’te çocuklar bayram sevinci yaşadı

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar ile AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız’ın da katıldığı bayramlaşma programında çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Konya’nın Derbent ilçesinde gelenek haline gelen bayramlaşma programı bu yıl da bozulmadı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanında toplanan ilçe halkı birbirleriyle bayramlaştı. Bayramlaşma programına Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar ile AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da katıldı. Başkan Hamdi Acar ve milletvekili Ziya Altunyaldız, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Hediyelerini alan miniklerin mutlulukları yüzlerinden okundu.

Derbent’te bayramların birlik ve beraberlik içerisinde geçtiğini dile getiren Belediye Başkanı Hamdi Acar, “Kurban Bayramı’na tekrar kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Kurban Bayramı bizler için her zaman özel bir yerde bulunmuştur. Bu yıl da Kurban Bayramını idrak ettiğimiz şu günlerde İslam coğrafyasında umutların yeşermesi ve kaosun bitmesi en büyük temennilerimizin arasında yerini almıştır. Bayramlar, kırgınlıkların sona erdiği, barışın ve huzurun sonsuza dek hakim olması adına önem taşıyan günlerdir. Bu düşüncelerle mübarek Kurban Bayramının milletimize, İslam alemine ve hemşehrilerimize hayırlara vesile olmasını dilerim” şeklinde konuştu. AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da ilçede yaşayan vatandaşların bayramını kutladı.