Derbent’te eğitimli çiftçi dönemi başlıyor

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar ve AK Parti İlçe Başkanı Emin Uçar, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyfettin Baydar’ı ziyaret ederek, ilçenin tarım alanındaki potansiyeli hakkında bilgi verdi. Özellikle tarımsal desteklemelerle gençlerin üretime daha fazla ilgi gösterdiğini söyleyen Belediye Başkanı Hamdi Acar, ilçe ve köylerdeki üretimin artırılmasıyla büyükşehirlere göçün önüne geçilebileceğini ifade etti. Başkan Acar, “Son dönemde sulama projeleriyle birlikte ilçemiz tarım alanında da söz sahibi olmaya başladı. Derbent, özellikle organik çilek yetiştiriciliğinde başı çekiyor. Sebze ve meyve yetiştiriciliğinde son dönemde önemli adımlar atıldı. Geçimini topraktan sağlayan vatandaşlarımız, hem devletimizin hem de belediyemizin destekleriyle tarımsal üretimde önemli bir seviyeye geldi. Ekilebilir arazinin az olması tarımsal açıdan dezavantaj gibi görünse de sulanabilir tarlaların çok olması verimin yüksek düzeyde olmasını sağlıyor. Sulama ile birlikte tahıl, sebze ve meyvelerin hasat döneminde istediğimiz rekolteyi elde etmenin sevincini yaşıyoruz. Türkiye tarım ülkesi olduğu için verimli topraklarımızla tarımsal yönden ülkemizin ekonomisine ciddi katkılar sağlamayı amaçlıyoruz” dedi. Büyükşehirlere göçün, ilçe ve kırsal mahallelerde sağlanacak olan istihdam ile önüne geçileceğini aktaran Başkan Acar, arazi toplulaştırmasının önemine vurgu yaptı. Acar, gençlerin tarım ve hayvancılığa teşvik edilmesiyle birlikte göç sorununun ortadan kalkacağını da dile getirdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyfettin Baydar ise, Derbent ilçesinde tarımsal alanda doğru adımların atılabilmesi için gerekli desteğin verileceğini söyledi. Baydar, konuyla ilgili kurum personelinin çiftçilere yönelik bilgilendirme ve eğitim programları düzenleyeceğinin altını çizdi.