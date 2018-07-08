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08 Temmuz 2018 14:35

Derbent’te gençlik buluşması

Konya’nın Derbent İlçe Belediyesinin düzenlediği Gençlik Buluşmaları’nın ilk programında sanatçı Ersin Baran sahne aldı.

Derbent’te gençlik buluşması

08 Temmuz 2018 14:35


Derbent İlçe Belediyesinin organize ettiği programda ilk olarak sanatçı Ersin Baran sahne aldı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanındaki Amfi Tiyatro’da düzenlenen geceye Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, Derbent Gençlik Derneği üyeleri ve ilçe halkı katıldı. Sanatçı Ersin Baran, eserlerini Derbentliler için seslendirdi. Yaklaşık bir buçuk saat süren konser yoğun ilgi gördü.



“Türkiye, gençlerin omuzlarında yükselecek”


Programın sonunda bir konuşma yapan Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere verdiği önemi bildiğimiz için biz de Derbent gençliğini burada buluşturalım dedik. Gençlere ne kadar emek çeksek ne kadar zaman harcasak az. Çünkü Derbent’te, Konya’da, Türkiye’de gençlerin omuzlarında yükselecek. Biz belediye olarak ne kadar fiziki çalışma yaparsak yapalım bu çalışmalar belli bir zaman sonra kaybolup gidebiliyor. Ama gençlere yaptığımız emek ve çalışma ebediyete kadar devam ediyor ve onlar da bu ülkeye çok büyük katkılar sağlıyor” dedi.


Gecenin sonunda Başkan Hamdi Acar, sanatçı Ersin Baran’a hediye takdim etti.




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