Derbent’te kar sevinci

Derbent ilçesinde, yağmurun ardından başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini gösteren kar yağışı ilçenin bembeyaz bir görüntüye bürünmesine yol açtı. Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, ilçenin bu mevsimde ikinci kez kar sevinci yaşadığını belirtti. İlçe merkezinde güne karla uyanan vatandaşların yanısıra yağışın en çok çiftçiyi ve bölgede yaşayan çocukları sevindirdiğini belirten Acar, “Derbentli çocuklarımız okul bahçelerinde bol bol kar topu oynayarak beyaz örtünün sevincini yaşıyor. İlçemiz merkezinde kar yüksekliği 10 santimetreyi buldu. Aladağ’da ve daha yüksek kesimlerde kar kalınlığı ise 25 santimetreye ulaştı. Konya’mızın kayak merkezi Aladağ da kardan nasibini aldı. Konya’da kar yağışından en fazla nasibini alan ilçenin Derbent olduğunu tahmin ediyoruz. İlçemize bolluk ve bereket getirmesini beklediğimiz kar yağışının sürmesi en büyük dileğimiz. Kar yağışı, ayrıca ilçemizin gölet ve su kaynakları için de bereket getirdi” dedi.