Derbent’te ’Kardeşlik İftarı’

15 Temmuz Milli İrade Meydanında gerçekleştirilen toplu iftar programına Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Mehmet Akif Yılmaz ve yaklaşık bin 200 Derbentli katıldı. Davetlilere geleneksel Konya pilavı ikram edildi. Konya’nın Derbent ilçesinde geleneksel hale getirilen iftar buluşmalarının bu yıl ki adresi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı oldu. Yaklaşık bin 200 Derbentli’nin katıldığı etkinlikte davetlilere geleneksel Konya pilavı ikram edildi. Ramazan ayında paylaşmanın önemine vurgu yapan Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, “Derbent, Nerede o eski Ramazanlar? Sorusuna daima ‘Burada’ cevabı vermiştir. Bizler kardeşliğimizin pekişmesi, sıcak bir aile ortamı oluşturmak ve bu ortamı devam ettirmek için vatandaşlarımızla her yıl Ramazan ayında iftar sofralarında buluşuyoruz. Onun yanı sıra gerek ilçe merkezinde gerekse mahallelerimizde hastalarımızı ziyaret ediyor, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyoruz. Ramazan ayının bitmesine artık kısa bir zaman kaldı. Ben şimdiden başta Derbentli kardeşlerimizin olmak üzere bütün Müslüman aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum” dedi.

“Derbent Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında”

Ülkemizde en önemli gündem maddesinin seçim olduğunu ifade eden Başkan Acar, “Aynı zamanda bu Ramazan bizler için çok önemli! Ülkemizde bayramdan sonra 24 Haziran’da önemli bir seçim gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sürecindeyiz. Derbentli vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a her zaman olduğu gibi yine destek vereceklerine inanıyoruz. İlçemizde yeni sisteme olan ilgiden bir hayli memnunuz. İnşallah bu sistem; hem ekonomik açıdan hem de birlik beraberlik açısından çok güzel şeyler getirecek. Hemşehrilerimizin sağduyusunu her seçimde görüyoruz. Yeni sistemimizin ve genel seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum” İfadelerini kullandı.

“25 Haziran’da ‘Büyük ustalık dönemi’ başlıyor”

Derbent’te vatandaşlara AK Partinin projelerini anlatan Konya Milletvekili Adayı Mehmet Akif Yılmaz ise konuşmasında, “Bizler 24 Haziran seçimleri öncesinde sahadayız. Bu seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu vatandaşlarımız çok iyi anlamış durumda! Çünkü 16 yıllık bir birikim, 24 Haziran seçimleriyle birlikte taçlanacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadeleriyle inşallah ‘Büyük Ustalık’ dönemine başlayacağız. Derbentli kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Onlarla kucaklaştık ve 24 Haziran’da daha güçlü bir destek vereceklerini ifade ettiler. Konya, kendi öz evlatlarına sahip çıkacaktır. Biz Konya’nın öz evlatları olarak 24 Haziran’da yeni bir dönemi başlatacağız. Konya’da Cumhurbaşkanımız tarafından düzenlenen mitinge vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. 300 binin üzerinde vatandaşımız sevgi seli gösterdi. İnşallah yeni dönemde de güçlü Cumhurbaşkanı, güçlü parlamento ve güçlü hükumet ile yatırımların hız kesmeden devam edeceği bir dönemi hep beraber başlatmış olacağız” şeklinde konuştu.

İftar programının ardından ilçede düzenlenen tenis ve voleybol turnuvalarında galip gelen Derbent Gençlik Derneği üyelerine ödülleri verildi.