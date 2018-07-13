Derbent’te TOKİ konutları bu ay teslim edilecek

2+1 planlanan evler, Temmuz ayının sonunda sahiplerine teslim edilecek.

Derbent Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle yapımına başlanan binalarda sona gelindi. Büyük oranda tamamlanan binaların çevre düzenlemesi ve bahçe duvarı yapımına geçildi. İlçe halkının hayalini kurduğu evler yaklaşık 15 gün içerisinde sahiplerine teslim edilecek. Ev sahiplerinin noter huzurunda çekilen kura ile belirlendiğini ifade eden Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olabileceklerini vurguladı.

Başkan Acar, “Burada 47 Derbentli ev sahibi olacak. Yaklaşık 5 milyon 600 bin liralık yatırım yapıldı. Derbent için de modern hayata geçişin başlangıcı anlamına geliyor. Asansörlü, kaloriferli ve daha düzgün binalara güzel memleketimizin güzel insanları da kavuşmuş olacak. Temmuz ayının sonunda yüklenici firma binaları ev sahiplerine teslim edecek. Şimdi bahçe düzenlemesine geçildi. TOKİ, bütün Türkiye’de olduğu gibi Derbent’e de güzel bir yatırım yaptı. TOKİ ile birlikte bundan sonra Derbent de daha derli toplu binaların yapılacağını ifade edebiliriz. Bu evleri biz özellikle vatandaşlarımız için cazip olsun diye 2+1 şeklinde planladık. Çok kullanışlı bir daire olduğunu dile getirebiliriz. Binalarımızda geniş oturma alanları var. Ve salon bölümü mutfak ile iç içe olduğu için çok kullanışlı olarak yapıldı. Çok rahatlıkla bir ailenin yaşayabileceğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olacaklar”

Ödemelerin vatandaşın cebine göre ayarlandığını dile getiren ilçe Belediye Başkanı Hamdi Acar, “TOKİ’nin şartlarını başka hiç kimse sağlayamıyor. Önden 20-25 bin lira para verildi. Ev sahipleri ayda 650 lira gibi uygun bir fiyata ev sahibi olacaklar. Vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olacak. Toplu konutların devletimizin sağladığı büyük bir imkan olduğunu vurgulamakta fayda var” dedi.