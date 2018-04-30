Derbent’te yağmur duası yapıldı

Kurak geçen sonbahar ve kış mevsimlerinin ardından Konya’nın Derbent ilçesinde yaşayan vatandaşlar yağmur duasında buluştu. İlçe festival alanında gerçekleştirilen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Kuraklığın devam ettiğini söyleyen Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, “Konya’da birçok kişi geçimini bereketli tarlalardan sağlıyor. Aynı zamanda o bereketli tarlalardan elde edilen ürünler her birimizin sofrasına geliyor. Yetiştiricilerimizin üretim yapabilmesi için bu mevsimde tarlaların suyla buluşması çok önemli, o yüzden yağmura ihtiyacımız var. Biz de Allah’a yalvarmak için, yağmur vermesi için bütün hemşehrilerimiz ve bölge insanımızla yağmur duası için bir araya geldik. Allah’a yalvarıyoruz. Rabbim bol yağış versin. Sadece bölgemize değil, bütün ülkemize bol bereketli yağış versin inşallah. Bu yağmur duasını her yıl festival alanında yapmaya devam edeceğiz. Yağmur yağdığında şükür duası, yağmadığında ise yağmur duası yapacağız. Aynı zamanda hemşehrilerimizin sıla-i rahim yapmalarını sağlayacağız” dedi.