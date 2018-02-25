Derbent’te yaşlılara ve engellilere evde bakım hizmeti

Derbent Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, kent merkezi ve bağlı taşra mahallelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ‘Yaşlılarla el ele, daha güzel günlere’ adlı sosyal hizmet projesinin başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, proje kapsamında, evinin temizliğini yapamayacak durumda olan yaşlı ve engellilerin evlerinin temizliğinin tahsis edilen görevliler tarafından yapıldığı bildirilerek, yürütülen çalışmalarla ilgili şu ayrıntılara yer verildi: "Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, sobalarının temizliği, çamaşırlarının yıkanması ve ütülenmesi, yemeklerinin yapılması, tırnaklarının bakımı gibi hizmetler de yine görevli personellerimız tarafından itinayla yapılmaktadır. İlk etapta; kendi öz bakım ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan 20 vatandaşımız için bu hizmet verilmektedir. Bakım hizmetleri verilen aileler için hazırlanan temizlik ve ihtiyaç paketleri kaymakamlığımız tarafından ilgililere teslim edilmekte ve ihtiyaç durumuna gıda, kömür, malzeme ve nakit gibi destekler de verilmektedir."