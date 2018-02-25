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25 Şubat 2018 13:32

Derbent’te yaşlılara ve engellilere evde bakım hizmeti

Konya’nın Derbent ilçesinde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı ve engelli kişilere yönelik olarak İlçe Kaymakamlığı tarafından ‘Yaşlılarımızla el ele, daha güzel günlere’ adlı sosyal hizmet projesi kapsamında evde bakım hizmeti uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Derbent’te yaşlılara ve engellilere evde bakım hizmeti

25 Şubat 2018 13:32


Derbent Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, kent merkezi ve bağlı taşra mahallelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ‘Yaşlılarla el ele, daha güzel günlere’ adlı sosyal hizmet projesinin başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, proje kapsamında, evinin temizliğini yapamayacak durumda olan yaşlı ve engellilerin evlerinin temizliğinin tahsis edilen görevliler tarafından yapıldığı bildirilerek, yürütülen çalışmalarla ilgili şu ayrıntılara yer verildi: "Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, sobalarının temizliği, çamaşırlarının yıkanması ve ütülenmesi, yemeklerinin yapılması, tırnaklarının bakımı gibi hizmetler de yine görevli personellerimız tarafından itinayla yapılmaktadır. İlk etapta; kendi öz bakım ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan 20 vatandaşımız için bu hizmet verilmektedir. Bakım hizmetleri verilen aileler için hazırlanan temizlik ve ihtiyaç paketleri kaymakamlığımız tarafından ilgililere teslim edilmekte ve ihtiyaç durumuna gıda, kömür, malzeme ve nakit gibi destekler de verilmektedir."




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