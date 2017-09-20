Derebucak Gembos Fasülyesi marka oldu

Derebucak İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Aybars Yiğit, yaptığı açıklamada, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (KOP) ile Derebucak Belediyesi tarafından finanse edilen ve Konya İl ve Hüyük İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından yürütülen Bakliyat Eleme ve Paketleme Tesisi Projesi’nde son noktaya gelindiğini belirtti. 2 milyon 100 bin liralık yatırımın ardından yakında tesis kurulumuna başlanacağını belirten Yiğit, Derebucak ilçesinde bölgede sevilerek tüketilen şeker fasülye üretiminde 2017 yılı üretim sezonunda 10 bin dekarlık alanda ekiliş gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu miktarın bölgedeki en yüksek üretim olduğunu vurgulayan Yiğit, “İlçemizde üretimimizin büyük çoğunluğunu bölgemize has lezzet ve aroma ihtiva eden Derebucak Şeker Fasülyesi daha doğrusu bundan sonra marka ismi olan Gembos Fasülyesi olarak anılmaya başlanılan şeker fasülye oluşturmaktadır. İlçe Müdürlüğü olarak, sulu tarıma yeni geçen üreticilerimizin tarımdan elde edebilecekleri en azami karlılığın sağlanabilmesi için birçok proje uygulanmış ve uygulamakta olan, kaliteli üretim ve örgütlenmenin sağlanmasını amaçlamaktayız. Bu anlamda çiftçi örgütlerimizle birlikte çalışmak suretiyle Derebucak fasülyesine Gembos markasını almak için çalışmalar yaptık ve markalaşma sayesinde zaten kaliteli ürünlerimize katma değer sağlamayı hedefledik. Ayrıca, KOP İdaresi tarafından finanse edilen Ürün Dağıtım Kanalları Yönetim Projemiz kapsamında ise, bu yıl 8’incisi düzenlenen Antalya YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’na Şeker Fasülyemizi deneyen herkes çok beğendi. Gembos markası ile fuarda yerini alan Derebucak Gembos Şeker Fasülyesi, hem yöresel ürün olma özelliği hem de markalaşma yolunda çiftçi kuruluşu markası olarak önemli gelişme ve beğeni kazandı.

Çalışmalarımızı birlikte yürütmekte olduğumuz sorunları ve gelişim için gerekli hususları yerinde ve zamanında tespit eden ve bize her türlü alanda destek veren; İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürümüze, KOP Bölge İdaresi Başkanlığımıza, Derebucak Belediyemize sonsuz teşekkürlerimizi arz eder. Kurulacak tesisin ve Gembos markamızın Bölge çiftçimiz için hayırlı olmasını dileriz” dedi.