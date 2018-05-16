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16 Mayıs 2018 15:36

Derebucak’ta yürüyüş ve bisiklet etkinliği

Konya’nın Derebucak ilçesinde, yürüyüş ve bisiklet etkinliği gerçekleştirildi.

Derebucak’ta yürüyüş ve bisiklet etkinliği

16 Mayıs 2018 15:36


Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve ülke genelinde spor kültürünün yaygınlaştırılması, halka sağlıklı ve bilinçli spor yaptırılmasını amaçlayan ’koşabiliyorsan koş’ ve Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Derebucak bisikletle harekete geçiyor" projeleri kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş ve bisiklet etkinliğine ilçede her yaştan ve çeşitli meslek gruplarından katılım oldu. Yürüyüş ve bisiklet etkinliğine İlçe Kaymakamı Yusuf Gemici, İlçe Emniyet Amiri Zühtü İztaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Güneş de katıldı. Hükümet Konağı önünde başlayan ve şehir merkezinde devam eden yürüyüşün tamamlanmasının ardından katılımcılar bisikletlerle 10 kilometre boyunca pedal çevirdi. Giydikleri Türk bayrağı desenli tişört ve ellerindeki bayraklarla pedal çeviren katılımcılar, renkli ve ilgi çekici görüntüler oluşturdu.




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