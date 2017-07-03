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03 Temmuz 2017 12:16

Dereceye giren öğrencilere Çanakkale ve Konya gezisi

Konya’nın Akşehir ilçesinde kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler Çanakkale ve Konya gezisi ile ödüllendirildi.

Dereceye giren öğrencilere Çanakkale ve Konya gezisi

03 Temmuz 2017 12:16


Konya’nın Akşehir İlçe Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Eğitim Center Yayınevi İşbirliği ile düzenlenen ’Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor ’ isimli projenin Kitap Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere Akşehir Belediyesi tarafından Çanakkale ve Konya gezisi armağan edildi. Geziye katılacak öğrenciler ve aileleri için Nasreddin Hoca Meydanı’nda uğurlama töreni düzenlendi.


Uğurlama törenine Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Eği, öğretmenler, veliler ile çok sayıda öğrenci katıldı. ‘Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor’ projesi kapsamında Çanakkale’ye öğrenci ve velilerden oluşan 133 kişi gönderilirken Konya’ya da 92 öğrenci veli ve öğretmen gönderildi.


Geziye katılanlara hayırlı yolculuklar temennisinde bulunan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor projesi kapsamında dereceye giren öğrencilerimize çeşitli ödüllerimiz vardı ve bunlar notebook, tablet, bisiklet, mangala oyunu, Çanakkale gezisi ve Konya Gezisi gibi bir çok ödülden oluşuyordu. Bugün öğrenci ve velilerimizden oluşan 133 kişiyi Çanakkale’ye uğurluyoruz. Bu vatanı bize emanet eden ecdadımızın, bu vatanı bizlere emanet ederken canlarını nasıl feda ettiklerini, metrekareye 6 bin merminin nasıl düştüğünü, orada inşallah tefekkür edelim ve idrak edelim. Döndüğümüz zaman bu vatanımıza, bu aziz yurdumuza daha çok sahip çıkalım. Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor projesi kapsamındaki kitap okuma yarışmasında öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz kadar ailelerimizin ve velilerimizin de bu başarıda katkısı var. Ne mutlu onlara ki, bugün öğrencilerimizin başarısının kıvancını hep beraber yaşıyorlar. Onların başarısı için düzenlenen bu geziye ailelerimizin de katılma fırsatı doğmuş oldu. Ben bu bakımdan velilerimizi tekrar kutluyor ve hayırlı yolculuklar diliyorum” diye konuştu.


Geziye katılan öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ve beraberindekiler daha sonra otobüsleri el sallayarak Çanakkale’ye uğurladı.


Aynı yarışma kapsamında derece yapan öğrencilerle birlikte veli ve öğretmenlerden oluşan 92 kişi de Konya’ya gezisine uğurlandı.




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