Devlet Bahçeli’nin ‘Askıda Ekmek’ projesine Konya’dan destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ekmeğe yapılan zammın ardından Ankara’dan başlattığı, ‘Askıda Ekmek’ projesine MHP Konya İl Teşkilatı da destek verdi. MHP İl Başkanı Murat Çiçek, Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Mustafa Taha Çini, merkez Karatay ilçesi Karaman Caddesi üzerindeki bir ekmek fırınını ziyaret etti. Proje kapsamında 300 ekmek ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz olarak alabilmesi için fırının dışındaki dolaba bırakıldı. Dolabın yanına, ‘Askıda ekmek bulunur. İhtiyacı olan alabilir’ yazıldı.

MHP İl Başkanı Murat Çiçek, genel başkanları Devlet Bahçeli’nin projesine il, ilçe teşkilatları ve Ülkü Ocakları ile beraber destek verdiklerini söyledi. Murat Çiçek, durumu müsait olanları ekmek alırken bir ekmek parasını da ‘Askıda Ekmek’ projesi için fırıncıya bırakarak ekmeğin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayarak yardımlaşma örneği göstermeye davet etti.

“Birlik ve beraberliğimize destek olacak”

Çiçek şöyle konuştu; “Genel başkanımızın talimatı doğrultusunda bizde Konyamızda ‘Askıda Ekmek’ projesini başlatıyoruz. Askıda ekmek, fakirlerimizi ve yardıma muhtaç kişileri korumak adına son derece önemli bir değerimiz. Bir ekmek kendinize alırken bir ekmek fakirlerimize alıyorsunuz. Liderimiz Devlet Bahçeli, yardımlaşma noktasında unutulmuş bir değerimizi toplumumuza hatırlatmış oldu. Türk milleti bu değere dönerek ihtiyaç sahiplerinin bir nebze yaralarına merhem olacak. İl teşkilatı olarak projeye katılan fırında haftada en az 300 ekmeğin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını hedefliyoruz. İlçe teşkilatlarımızda farklı fırınlarda projeye katılacak. Konyalı hemşehrilerimizinde yardımlaşmak için projeye destek olmasını istiyoruz. Birlik ve beraberliğimize de bu yardımlaşma vesile olacaktır.”

“İhtiyaç sahiplerine el uzatılacak”

MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, ‘Askıda Ekmek’ projesi sayesinde ihtiyaç sahiplerine el uzatılmış olacağını söyledi. Çipan, “Liderimiz Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlatılan projeye Selçuklu ilçe teşkilatı olarak bizlerde destek veriyoruz. Buradan Selçuklu ilçemizde bulunan bütün vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize ve fırıncı esnaflarımıza da çağrıda bulunuyoruz. Bu kampanyamıza destek istiyoruz. Umut ediyorum ki, ihtiyaç sahiplerine destek ve yardımda bulunulacaktır” diye konuştu.

“Unutulan bir gelenek”

Ülkü Ocakları İl Başkanı Mustafa Taha Çini ise açıklamasında, unutulan bir geleneğin yeniden başlatıldığını söyledi. Çini, “Liderimiz Devlet Bahçeli’nin başlatmış olduğu, unutulmuş bir geleneğimiz olan Askıda Ekmek projesine Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Olcay Kılavuz’un talimatlarıyla bizde destek veriyoruz. Proje unutulmuş bir geleneğimizi, yardımlaşma, kaynaşma, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmek amaçlı yapılmıştır. İl ve ilçelerdeki Ülkü Ocaklarımızın yanı sıra hemşehrilerimizinde projeye katılımını bekliyoruz” dedi.