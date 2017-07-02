Devrilen traktörün altında can verdi

Kaza, Akşehir Yaylabelen Mahallesi Darıönü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Irgın (31) idaresindeki 42 U 4364 plakalı traktör, sürücünün seyir halinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki şarampole uçtu. Traktörün devrilmesi sonucu eşi traktörde bulunan sürücünün eşi Filiz Irgın durumdan hemen jandarma ve sağlık ekiplerini haberdar etti. Traktörün altından çıkarılarak Akşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Ramazan Irgın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.