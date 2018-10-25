Dijital Şehircilik Zirvesi'nde Konya anlatıldı

Şehirlerde dijital dönüşüm ve sürdürülebilir şehir politikalarının tartışıldığı Dijital Şehircilik Zirvesi, İstanbul'da yapıldı. Zirvede, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olan akıllı şehir uygulamaları ve yatırımları da anlatıldı.

Dijital Şehircilik Zirvesi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımı ile gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, zirvenin özel oturumunda yaptığı konuşmada, kültür ve tarih odaklı şehirlerin artması gerektiğini, bu manada da dijital şehirciliğin insan yaşamını kolaylaştırmak adına yapılması gereken düzenlemeler olduğunu söyledi. Kurum, “Bugün şehirleri planlarken gelecek nesillere hem tarihi hem kültürün aktarılması, gelecek vizyonuna sahip şehirlerin bırakılması gerekiyor. Bu manada Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı, bakanlığımızın gelecek vizyonu adına önemli projelerinden biri” dedi.

Konya'nın örnek çalışmaları ele alındı

Zirve kapsamında yapılan Dijital Şehircilikte Başarı ve Dönüşüm Hikayeleri Panelinde ise, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, dijital şehir vizyonlarını, projelerini ve hedeflerini anlattılar. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak dijitalleşme ve akıllı şehircilik adına yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Kılca, hayata geçirilen yüze yakın akıllı şehir hizmetinden örnekler anlattı. Akıllı şehir uygulamalarının insanların hayatını kolaylaştırırken tasarruf da sağladığını dile getiren Kılca, örnek olarak Konya'da Akıllı Kavşak uygulamaları sayesinde elde edilen tasarrufa dikkat çekti. Panelde, Konya Büyükşehir Belediyesinin Türkiye'de ilk kez Konya'da hayata geçirdiği katanersiz tramvaylar, elektrikli otobüsler, kredi kartlarının toplu ulaşımda kullanımı gibi projelerin yanı sıra; Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi (ATUS), elkart, akıllı bisikletler, akıllı kavşaklar, Trafik Kontrol Merkezi, Kent Bilgi Sistemi, Muhtarlık Bilgi Sistemi, SCADA Sistemi, Sosyal Kart, mobil uygulamalar, akıllı ve çevre dostu binalar gibi çok sayıda projesinden örnekler ele alındı.