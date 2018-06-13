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13 Haziran 2018 12:04

Dilenerek kazandıkları parayla kokain alıp satmak isterken yakalandılar

İstanbul’da dilenerek kazandıkları parayla aldıkları 100 bin lira değerindeki kokaini Konya’da satmaya çalışan evli çift yakalandı.

Dilenerek kazandıkları parayla kokain alıp satmak isterken yakalandılar

13 Haziran 2018 12:04

Koca tutuklanırken eşi adli kontrolle serbest bırakıldı.


İddiaya göre, Konya’da yaşayan Serkan (38) ve eşi Arzu D. (38) yanlarına 2 çocuklarını da alarak bir süre önce dilencilik yapmak için İstanbul’a gitti. İstanbul’da dilenen aile elde ettikleri para ve kendi altınlarını vererek 220 gram kokain alıp satmak için Konya’ya döndü. Otogarda Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanan ailenin üzerinde yapılan aramada küçük kızlarının el çantasında 100 bin lira değerinde kokain ele geçirildi.


Serkan ve eşi Arzu D. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemede kokainin kendisine ait olduğunu söyleyen Serkan D. tutuklanırken eşi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.




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