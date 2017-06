‘Dinsiz ve Saygısız Ülkücüler’ haberi hakkında suç duyurusu

dinihaberler.com isimli web sitesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Murat Çiçek ve Ülkü Ocakları Eğitim Vakfı İl Başkanı Hasan Koçhan, Konya Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, www.dinihaberler.com isimli web sitesinin yaptığı haberle Ülkücüleri provoke ederek tehdit suçlarını işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

MHP İl Başkanı Murat Çiçek yaptığı açıklamada, web sitesinde ‘Dinsiz ve Saygısız Ülkücüler’ başlığı ile yayınlanan haberin provokasyon içeren bir haber olduğunu, Ülkücü camianın provokasyona gelmemesini istedi.

“Kışkırtıcı çağrılara itibar etmeyin”

İl Başkanı Çiçek, sosyal medya üzerinden Ülkücü camiayı kışkırtıcı haber ve söylemlere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, “İlimiz Akşehir ilçesindeki şehit cenazesi ve sonrasında yaşandığı iddia edilen olaylar hakkında bir internet sitesinden yapılan provokatif yayınlar kamuoyunca bilinmektedir. Konya İl Müftüsü Sayın Prof. Dr. Ali Akpınar telefonla şahsımı arayarak Ülkücü Camiaya hakaret içeren herhangi bir açıklama ya da söylemde bulunmadığını ısrarla ifade etmiştir. Konya Cumhuriyet Başsavcılığına söz konusu internet sitesi ve Diyanet Sen Şube Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunduk. Olay artık Yüce Türk Adaletinin ve emniyetimizin araştırması için yargıya intikal etmiştir. Bu sebeple camiamız mensuplarının Türk İslam davası mensuplarına yaraşır, vakur, saygın duruşlarını bozmadan, olayı yargı aracılığıyla takip etmelerini, camiamızı provoke edebilecek kişi, eylem organizasyon ve söylemlerden uzak durmasını, bilhassa sosyal medya üzerinden yapılan kışkırtma ve çağrılara itibar edilmemesini, başını teşkilat yönetimimizin, yol başçılarımızın çekmediği her türlü eylem ve hareketten uzak durulmasını rica ederim” dedi.

“Ülkücüler protokol sevdalısı değil vatan ve bayrak âşıklarıdır”

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz da, haberin sahibini zerre cesareti ve basireti var ise gerçek kimliğini açıklamaya çağırdı. Genel başkan Kılavuz şöyle konuştu: “Ülkücülere dinsiz deme cüretini gösteren sözde medya organında İl Müftüsünün mensubu olduğu sendika başkanı yazarlık yapmakta mıdır? Ülkü Ocaklı gençlerin şehit cenazesinde taşkınlık yaptığı iftirasını atanlar bunu hangi kaynağa dayandırmaktadır? Söz konusu iftiranın arkasında olanlar, şunu iyi bilmelidir ki, Ülkücüler sizler gibi protokol sevdalısı değil vatan ve bayrak âşıklarıdır. Ülkücüler bir tek bayrak için, vatan için ve devlet için önde gitmeyi, şehadette birinci olmayı arzularlar. Ülkücülere bırakın sözü, din üzerinden iftira atmaya çalışanlar ve sözde sitedeki metnin sahibi her kimse internet cesaretini kenara bırakıp kimliğini açıklamalıdır ki, yüreğinin kaç dirhem olduğunu görelim. ‘Nereden yetişiyor bu Ülkücüler’ diye soru soracak kadar Türk-İslâm Ülkücülerinden bihaber olan zevat, sorunun cevabı gayet açıktır, Ülkücü’nün yetiştiği yer Ülkü Ocaklarıdır. Peki, dini şahsi husumetleri için kullanan, toplumu kutuplaştırmaya çalışan sizler nerelerden yetişmektesiniz? Yoksa siz maklubeli toplantıların, aklını kullara kiraya verenlerin kalıntıları mısınız? Din üzerinden menfaat değiştirmenin alâsını beceriş, söylemde bulunup eylemde geri duruşunuz akıllara ilk olarak bu zihniyetin kırıntısı olduğunuzu getirmektedir.”

“İl Müftüsü web sitesi ile bağlantılıysa istifa etmeli”

Olcay Kılavuz, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar’ın Ülkücüleri tahrik eden haberleri kaleme alan www.dinihaberler.com isimli web sitesi ile en ufak bir bağlantısı varsa istifa etmeye çağırdı.

Kılavuz, “Ülkü Ocakları olarak, söz konusu haberin sahibini zerre cesareti ve basireti var ise gerçek kimliğini açıklamaya çağırıyoruz. Konya Müftüsü olan şahısta eğer ki bu aşağılık haberlerin yayınlandığı internet sitesi ile en ufak bir ilişkiye sahip ise yaptığı hatanın farkına varıp istifa etmeli, aksi taktirde Diyanet İşleri Başkanlığı bu hususta gerekeni yapmalıdır. Sendikanın il temsilcisi haddini bilmeli, sendikacılığını politikaya tercih edecek ise kendisine başka bir koltuk edinmelidir. Uyduruk ifadelerle Ülküdaşlarımızı şikâyet etme yüzsüzlüğünde bulunanlar, dinsiz dediğiniz Ülkücü Hareket’in binlerce şehidi, on binlerce gazi ve mağduru başta olmak üzere yedi yaşındaki çocuğundan yetmiş yaşındaki ihtiyarına kadar her bir ferdi sizden iki dünyada da davacıdır. Türk-İslâm Ülkücüleri’nin, işinin ehli olup toplumda kargaşa yerine huzuru arzulayan bir din görevlisine sonsuz saygısı vardır. Fakat her kim ki haddini aşar ise hele ki mukaddesatımızı çiğneyerek nefsi için değerlerimizi yok sayar ise işte Ülkücüler’in eli iki cihanda da bu şahsiyetsizlerin yakasındadır” şeklinde görüş bildirdi.

İl Müftülüğünden açıklama

Konya İl Müftülüğünün web sitesinden yapılan açıklamada, web sitesinden yayınlanan haberin İl Müftüsü ve Diyanet camiası ile bir ilişkisi olmadığı bildirildi. Açıklamada, “Dinsiz ve Saygısız Ülkücüler başlıklı haberdeki ifadelerin Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar’a aitmiş gibi gösterilmesi gerçeği yansıtmamakta olup, İl Müftüsünün herhangi bir siyasi içerikli demeci ve söylemi bulunmamaktadır. Bu ifadeler tamamen özel bir haber sitesine ait olup, İl Müftümüz ve Diyanet Camiasıyla olayın ve haberin bir ilişkisi yoktur” denildi.