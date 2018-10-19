Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 16 Ekim tarihinde Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Özenli (63) idaresindeki 35 HF 122 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Bir akaryakıt istasyonun refüjüne çıkan araç, levhalara çarpıktan sonra durabildi. Kazada hafif yaralanan eşiyle birlikte Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Özenli, yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldükten sonra Konya'da özel bir hastaneye sevk edildi. 3 gündür yaşam mücadelesi veren Ali Özenli, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özenli'nin doğum yeri olan Beyşehir'e bağlı Doğanbey Mahallesinde defnedileceği öğrenildi.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdikten sonra aracıyla kontrolden çıkan Ali Özenli'nin yaşadığı kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti.