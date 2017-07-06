"Direniş Karatay" filmi 2018’de vizyona giriyor

KTO Karatay Üniversitesinin yapımını üstlendiği ve başrolünde Mehmet Aslantuğ’un dönemin devlet adamı Emir Celaleddin Karatay rolünü canlandırdığı Direniş Karatay Filminin tanıtımı yapıldı. Tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, bu çabalarının sonunda sadece bir sinema filmi yapmış olmayacaklarını söyledi. Öztürk, “Tarihimizin en az dokunulan ve bugünkü vatanımızın temellerinin atıldığı günleri, o zamanın çilesini ve kahramanlarını tanıyacak ve vefa borcumuzu ödeyeceğiz. Bununla birlikte o dönemi anlatan başka yeni yapımlara ev sahipliği yapacak, dünya standartlarının üzerinde bir platoyu da ülkemiz ve şehrimize kazandırmış oluyoruz” dedi.

"Film Şubat veya Mart ayında vizyona çıkacak"

Filmin senaristi ve yapımcısı Selman Kayabaşı, güzel bir işe başladıklarını anlatarak, "Bir hafta içinde çekimlerimiz tamamlanacak ve Şubat, Mart gibi vizyona çıkmaya planlıyoruz. Genel anlamıyla bu film Doğu’yu tamamen tarumar ederek, bütün şehirleri yıkarak Batı’ya doğru ilerleyen Moğol istilasına karşı direniş gösteren Konya halkını, o günkü Selçuklu halkını anlatan ve bu direnişin merkezine de Emir Celaleddin Karatay, Ahi Evran ve Fatma Bacıyı koyan, tarihimizdeki önemli bir kadın sivil toplum kuruluşuna karşılık gelen Bacıyan teşkilatını ve onların erkek versiyonu olarak değerlendirebileceğimiz Ahıyan teşkilatını merkeze alan bir sinema filmi yapıyoruz” diye konuştu.

“İlk Selçuklu Platosunu kurduk”

Filmin yapımcısı Ertuğrul Fındık da çekimlerin tamamının Konya’da yapıldığını ifade etti. Türkiye’nin en büyük platolarından ve Hollywood standartlarında platonun kurulduğunu da aktaran Fındık, “Aynı zamanda ilk Selçuklu platosunu kurduk. Genel Sanat Yönetmeni Osman Fazlıoğlu yönetiminde Nisan ayından bu yana çalışıyoruz. Çok değerli oyuncularla birlikte çalışıyoruz bir haftadır. Enerjisi çok yüksek bir film ortaya koyacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu tür hikayelerde gönül bağımız var”

Filmde Celaleddin Karatay karakterini canlandıran Mehmet Aslantuğ, setle ilgili 1 haftayı geride bıraktıklarını belirtti. Tatlı anılarının var olmaya devam edeceğini dile getiren Aslantuğ, "Bu tür hikayelerde gönül bağımız var. İster İstanbul işgali mücadelesi ister Anadolu’daki milli mücadeleyi anlatalım, isterse bu toprakların gösterdiği direnci anlatalım. Moğol istilasına karşı Anadolu’yu yurt edinmiş o yolculuktan gelmiş insanların Konya’yı başkent etmiş ve sonra da bütün Anadolu’da tutunmuş bu öykünün kıymetini yeniden konuşmaya zaten ihtiyacımız yok diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Çok güzel bir tarihimiz var”

Filmde Noyan karakterini canlandıran Yurdaer Okur, bu topraklarda yaşanan olayları bu topraklarda oynamanın ve o ruha yeniden ruh katmanın projeyi daha özel kıldığını söyledi. Bu atmosferin filmi de daha özel kılacağını söyleyen Okur, “Çünkü atmosfer, doğanın kendisi ve resimlerdir filmi film yapanlar. Çok güzel bir tarihimiz var. Yıllarca anlatıldı çok yazılı kaynak maalesef yok. Yeni yeni yazılmaya başlandı. Görüyorsunuz olmayan tarihler yeniden yazılıyor. Bizim bu dönemimiz binli yıllar gerçekten dünya ya damgasını vurmuş, dünyayı değiştirmiş olayların yaşandığı çok önemli hadiselerin olduğu bir dönem. Bu döneme defalarca bakmalıyız. Var olan tarihimizi yeniden gündeme getirmeliyiz. Bu anlamda Karatay Üniversitesi’ne de çok teşekkür etmek gerekir” dedi.

Ahi Evran karakterini canlandıran Fikret Kuşkan ise konuşmasında, hikayenin kendisini etkilediğini söyledi.

Tanıtım toplantısının ardından, filmin çekildiği plato basın mensuplarına gezdirildi.