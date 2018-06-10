Diş Hekimi Hatice Nevvare Büyükcam: “Diş sağlığınızı önemseyin”

Diş bakımının çocukluk döneminden itibaren bireye kazandırılması gereken bir alışkan olduğunu dile getiren Medicana Konya Hastanesin Diş Hekimi Hatice Nevvare Büyükcam, “Çünkü nasıl olsa düşecek gözüyle bakılan ve yeterince önemsenmeyen süt dişlerindeki çürük oluşumu ileri dönemlerde erken diş kayıplarına ve enfeksiyonlara sebep olabilmektedir. Erken diş kayıpları ise yer tutucu kullanılmadığı taktirde daimi dişlerde çapraşıklıklara yol açar. Süt dişlerindeki enfeksiyon ise alttaki daimi dişleri de etkileyip gelişim bozukluğuna yol açabilmektedir. Diş ve dişeti hastalıkları ağız hijyenin yanı sıra sistemik hastalıklar beslenme düzeni gibi diğer faktörlerle de ilişkilidir. Örneğin gebelik döneminde hormonal dengenin değişmesi ile dişeti hastalıklarında artış gözlenebilir ve bu dönemde anne adayındaki dişeti hastalıkları düşük doğum ağırlığına neden olabilmektedir. Aslında halk arasında bu durum her çocuk bir diş kaybı şeklinde normal karşılanmasına karşın annenin gebelik öncesinde yaptıracağı genel bir muayene ağız bakımına ve beslenmesine dikkat etmesi diş sağlığı açısından gebelik dönemini daha rahat geçirmelerini sağlayacaktır” dedi.

“Eksik dişler daha yaşlı bir yüz görünümü oluşturur”

Büyükcam, dişlerin fonksiyon estetik ve fonasyon açısından çok önemli olduğunu dile getirerek açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bu yüzden diş çürükleri, diş kayıpları kişilerin sosyal ilişkilerini direkt olarak etkileyecektir. Özellikle çoklu diş kayıplarında dişsiz kalan bölge kullanılamayacağından dolayı kişi ya tek taraflı çiğneme yapacaktır ya da yeterince çiğneme yapamayacaktır. Tek taraflı çiğneme ilerleyen zamanlarda çene ekleminde problemlere sebep olabilir ve sürekli çiğneme yapılan bölgedeki kas hacminde artış olacağından dolayı yüzde asimetrik bir görünüm ortaya çıkabilir. Yeterince çiğnemeden, öğütülemeden yutulan besinler ise hazımsızlık, şişkinlik gastrit gibi mide problemlerine yol açabilir. Bunun yanında eksik dişler yüz yüksekliğinde azalmaya, dudaklarda ve yanaklarda çökmeye sebep olarak daha yaşlı bir yüz görünümü oluşturur. Sonuç olarak ağız ve diş temizliğine dikkat etmek, günde iki kez olmak üzere dişlerin fırçalanması, diş ipi kullanımı, dil temizliğinin yapılması ve düzenli diş hekimi muayenesi erken dönemde bütün bu sorunların önüne geçmeye önemli ölçüde yardımcı olacak ve güvenle gülümsemenizi sağlayacaktır.”