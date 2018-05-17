Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Konya’da

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen Girişimci ve İnsani Boyutlarıyla Türk-Dış Politikası konulu konferansa katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye coğrafyasında önemli problemler yaşandığını belirterek, “Bugün gerçekten özellikle bizim coğrafyamızda sorunlar yaşıyoruz. Bir taraftan terörün yansımaları, bir taraftan yönetilemeyen ülkeler ve yönetilemeyen ülkelerin sorunlarının yansıması. Aynı şekilde göçmen konusu, göçmen kaçakçılığı, diğer taraftan hemen yönümüzü batıya doğru dönüyoruz. İlk karşılaştığımız şey ırkçılık, hoşgörüsüzlük, göçmenlere karşı insani açıdan değil ama sadece güvenlik perspektifinden bakmak, kendisinden olmayan herkese hoşgörüsüzlük tavrı bu mu acaba? Hedefte Müslümanlar, yabancı düşmanlığı bugün Avrupa’nın en büyük hastalığı haline geldi. Bunu nasıl açacağız? Kim bunu tersine? Uluslararası sistem mi, akademisyenler mi, siyasetçiler mi? Onlarda ciddi bir zemin kayması var ya da basın mı? Bana göre de en kötüsü basın. Onlar da popülizmin içinde maalesef herkesten fazla İslam düşmanı” şeklinde konuştu.

“Bugün dünyada 241 misyonumuzla, misyon sayısı bakımından 5. sıradayız”

Bakan Çavuşoğlu girişimci dış politikanın ülkemizin menfaati için de önemli olduğunu söyleyerek, “Türkiye’nin bu alandaki çıkarlarını savunmak için bizim her yerde olmamız lazım, girişimci olmamız lazım, mevcudiyetimizin sayısını arttırmamız lazım. Mevcudiyet sadece bir yere asker göndermekle olmaz veya büyükelçilik, başkonsolosluk açmakla da olmaz. Bugün dünyada 241 misyonumuzla misyon sayısı bakımından 5. sıradayız. Yani 15’lerden 5’e çıktık. Afrika’da 12 büyükelçiliğimiz vardı, şimdi 41 büyükelçiliğimiz oldu. Bu sayıları arttıracağız. Dolayısıyla Latin Amerika’da şu anda 14 olduk, o bölgede orada da arttıracağız. Bu büyükelçiliklerimiz laf olsun diye açmıyoruz? Elbette Türk bayrağının her yerde dalgalanması önemli. Ama tüm buralarla ikili düzeyde, bölgesel, örgütsel düzeyde ve tüm alanlarda işbirliği yapmak için büyükelçiliklerimizi açıyoruz. Ama sadece büyükelçilikle bir ülkeye gitmekle bugünün şartlarında yetmez” ifadelerini kullandı.

“Schengen bölgesine vizeleri kaldırmak için müzakerelerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz”

Girişimci dış politikayla dünyanın her yerinde olunması gerektiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Afrika açılımımız ortaklık politikasına dönüştü. Büyükelçilik sayısı ile ilgili bilgileri sizinle paylaştım ama bu sadece büyükelçilik açmakla ilgili bir şey değil. Ticaretimiz on kat arttı. 2.9 milyardan 23 milyar dolara çıktı. Latin Amerika ile ticaretimiz de 8 kat arttı. 800 milyon dolar civarındaydı 8 milyar dolar civarına geldi. Bunlar hepsi bu bölgelere yönelik girişimci dış politikamız sayesindedir. Girişimci dış politika demek ticaretin önündeki engelleri kaldırmak demektir. Vizeleri kaldırmak demektir. Bugün 74 ülkeyle vizeleri karşılıklı kaldırdık. En son biz daha önce tek taraflı kaldırmıştık, Özbekistan da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı. İnşallah müzakeresini yapıyoruz, AB ülkelerine yani Schengen bölgesine de vizesiz seyahati gerçekleştirmek için vizeleri kaldırmak için müzakerelerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

“ABD yanlış bir karar aldı”

Bugün tarihi bir dönem olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Kudüs bakımından, Filistin bakımından, Gazze bakımından tarihi bir dönemde beraberiz. Tarihi dönem olması her şeyin iyi gittiği anlamına gelmez. Ama ben bunun bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Bu atılan son adımların dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. ABD ben büyük ülkeyim, ben istediğim zaman istediğimi yaparım anlayışıyla büyükelçiliği Kudüs’e taşıma konusunda yanlış bir karar aldı. Biz kendisine ’bu karar yanlıştır kardeşim’ dedik. Sadece biz değil tüm dünya bunu söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde tek başına kaldılar. Daha sonra genel kurula Türkiye ile Yemen ile birlikte bu konuyu getirdik. Ve oradan da çok ciddi bir karar çıktı. Senin yaptığın uluslararası hukuka aykırıdır. Senin yaptığın BM kararlarının ihlalidir. Bu adımdan vazgeç. Ama en son büyükelçiliğini, tabelaya asmak da olsa güya Kudüs’e taşıdı. Kime ve neye hizmet ediyorsun. Barış için arabuluculuk yapıyorum diyorsun ama bir tarafı tutuyorsun. Yani İsrail’i tutuyorsun. Esasen bugün bu dayatmasıyla Amerika prestijini tamamen kaybetmeye başladı. Güvenirliliği azalmaya başladı. Bu dayatmacı yaklaşımla herkes de direnmeye başladı. İşte bu Amerika gibi bir ülke için de çok ciddi bir tehdittir. Artık kimse Amerika’yı takmamaya başladı. Ben öyle silahım var, gücüm var süper gücüm istediğimi yaparım olmaz. İşte AB takmıyor kardeşim. Olmaz işte Avrupa Birliği takmıyor karedşim üst üste iki olay İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesi diğer ülkeler biz çekilmiyoruz attığın adım yanlış” ifadelerini dile getirdi.

“Bazı Arap ülkeleri ABD ve İsrail korkusundan maalesef Filistin meselesini unutmaya başlamışlar”

Bakan Çavuşoğlu bazı Arap ülkelerinin ABD ve İsrail korkusundan Filistin Meselesini unutmaya başladıklarını söyleyerek, “Bu yetmez yarın insan hakları konseyi toplanacak, Birleşmiş Milletlerin bağımsız bir soruşturma mekanizmasının kurulması için çalışıyoruz. Bugün Arap ligi Kahire’de toplanıyor. Eminim buradan güçlü bir mesaj çıkar umarım. Neden umarım diyorum çünkü son günlerde 40’a yakın dış işleri bakanı ile telefon görüşmesi yaptım. Cumhurbaşkanımızındın görüşmeleri oldu, başbakanımızda muhatapları ile görüştü. Bazı Arap ülkeleri itiraf ediyor ki diğer bazı Arap ülkeleri ABD ve İsrail korkusundan maalesef Filistin meselesini unutmaya başlamışlar. Hatta ve hatta Ürdün’e ve Filistin’e, ’biz ABD’ye karşı fazla direnemiyoruz, siz de fazla sesinizi çıkarmayın’ diyen ülkeler var” dedi.

“Artık bağımsız bir Filistin devletinin tanıtması ve BM’ye üye olması için gece gündüz çalışacağız ve bu oluncaya kadar durmayacağız”

Bakan Çavuşoğlu, bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla telefonla görüştüğünü belirterek, “Mesela ben dün akşam ve bu sabah Güney Afrika Dışişleri Bakanını ve İsveç Dışişleri Bakanını aradım ve Filistin konusunda her zaman sağlam duran iki ülke bundan sonra ne yapabileceğiz? İsrail’in cezalandırılması konusunda Güney Afrika neden bu konuda duyarlı çünkü bugün İsrail’in uyguladığı apolitik politikasından en çok çeken Güney Afrika halkı olmuştur. Siyahiler olmuştur. Bugünkü yönetimdeki insanlar olmuştur. O yüzden Filistin’in yanında en güçlü duran ülkelerden bir tanesidir. Ayrıca bu işi tekrar güvenlik konseyine götüreceğiz. Kuveyt’in zaten bir başvurusu oldu. Biz orada şu an üye değiliz ve genel kurulda yine bu konuyu gündeme getireceğiz. Neden genel kurulda en son getireceğiz. Bu yolu tüketelim biliyoruz ki güvenlik konseyinde ABD yine veto edecek. Veto ettiği zaman karar çıkmıyor. O zaman genel kurula getireceğiz. Geçen seferkinde olduğu gibi yine ezici bir çoğunlukta olduğu gibi kararımızı alacağız. Fakat sadece buradan bir karar çıkmasa da bunların uygulanması için tüm dünyanın birleşmesi lazım ve bugüne kadar Bağımsız Filistin Devletini tanımak isteyip de tanımakta tereddüt eden ülkelere karşı da tüm uluslararası camia ile birlikte yine dayanışma içinde olacağız o ülkeleri de teşvik edeceğiz. Artık bağımsız bir Filistin Devletinin tanıtması ve BM’ye üye olması için gece gündüz çalışacağız ve bu oluncaya kadar durmayacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu daha sonra Mevlana Müzesini ziyaret ederek, esnaflarla sohbet etti.