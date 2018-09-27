Diyetisyen Beyza Vural Öten: “Vücudunuz sonbahara hazır mı?”

Medicana Konya Hastanesi diyetisyenlerinden Beyza Vural Öten, sonbahar aylarında sağlıklı beslenerek şifa bulunabileceğine dikkat çekerek, “Yazı uğurlayıp sarı turuncu renklere merhaba dediğimiz günlerdeyiz. Sıcak günler, tatiller, okulların kapalı olması gibi bir sürü nedenlerle yazı dengesiz beslenerek geçirmiş olabilirsiniz. Bu mevsim geçişinde dengeli beslenerek hem vücudunuzu temizleyebilir hem de kışa vücut direncinizi güçlendirerek hazırlanabilirsiniz. Tezgâhlarda meyvenin ve sebzelerin en zengin olduğu bu dönemde bol bol sebze tüketerek antioksidan, vitamin minerallerden ve liften zengin gıdalarla şifa bulabilirsiniz” dedi.

Soğuk algınlığı grip gibi hastalıklara sık yakalandığımız mevsime yaklaştığımızı vurgulayan Öten, “Ne zaman ne kadar sıklıkta bu hastalıklara yakalanacağımızı bilmiyoruz. Bu nedenle tam da bu aylarda bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya başlamanın tam zamanı. Yeterli ve dengeli beslenme, egzersiz, düzenli uyku, vücut direncini korumak için dikkat edilmesi gerekenler. Yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlarken mevsimine uygun meyve ve sebzeleri tüketmeye dikkat etmek gerekiyor” diye konuştu.

Diyetisyen Beyza Vural Öten, sağlıklı beslenmek için alışveriş listesine eklenmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:

“Brokoli: Bol miktarda sulforafan içeriyor. Bu madde en güçlü kanser savaşçısı, kansere yol açan moleküler hasara karşı hücreleri koruyor. Ayrıca yapılan çalışmalar sonucu kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu, antioksidan ve diyabet komplikasyonlarını önleyici etkileri de bulunmuştur.

Lahana: Kırmızı, beyaz ya da Brüksel lahanası sahip oldukları kükürtlü bileşenler ile sağlığımıza oldukça faydalı. Folik asit, C vitamini, K vitamini, kalsiyum, selenyum gibi sağlığımızı olumlu etkileyen vitaminlerden ve antioksidan maddelerden zengindir.

Kereviz: Baskın kokusu nedeniyle çok da hoşlanmıyor olabilirsiniz ancak bu besini antik çağda Hipokrat hastalarına tavsiye etmiş. Maydanozgillerden kokulu ve otsu bir bitki. Damar duvarındaki kasları gevşeterek tansiyon düşürmeye yardımcıdır.

Pırasa: Soğan ve sarımsaklar aynı aileden ama faydası onlar kadar bilinmiyor. Lif içeriği nedeniyle kolesterolü düşürür ve bağırsak hareketlerini düzenler. İçerdiği flavanoitler ve kükürtlü bileşenler sayesinde kanser koruyucudur. Ayrıca buharda pişirerek tüketildiğinde kan şekerini düşürmede de etkilidir.”