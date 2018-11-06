Djibo Belediye Başkanından Pekyatırmacı'ya ziyaret

Burkina Faso Djibo Belediye Başkanı Oumarou Dıcko ve beraberindeki heyet Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'yı ziyaret etti.

Burkina Faso heyeti çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya'ya geldi. Djibo Belediye Başkanı Oumarou Dıcko, Dijbo Belediyesi Genel Sekreteri Issoufou Ilboudo, Sohba Derneği Başkanı Youssouf Konfe ve beraberindeki heyet Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'yı makamında ziyaret etti.

Dost Eli Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Yıldırım'ın da eşlik ettiği ziyarette Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali İmran Arıtan ve Selçuklu Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Ayhan Gürbüzer de hazır bulundu. Karşılıklı dostluk ve kardeşlik mesajlarının verildiği ziyarette yeni gönül birliktelikleri oluşturulması için atılacak adımlar ele alındı.

"Mazlumların yanındayız"

Kardeş ülke Burkina Faso'dan gelen heyeti Konya'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türkiye ve Burkina Faso arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilerin güçlenerek sürdürüldüğüne dikkat çekerek, "Türkiye olarak gönül coğrafyamızdaki ülkelerin dertleriyle dertlenmeyi ve onların kalkınması için her türlü katkıyı sağlamayı büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz. Özellikle Konya'dan dünyaya açılan sivil toplum kuruluşları ve derneklerimiz Müslüman coğrafyalarda önemli faaliyetler icra ediyorlar. Selçuklu Belediyesi olarak bizler de bu tür faaliyetlere her fırsatta destek vermeye çalışıyoruz. Dost Eli Derneği başta olmak üzere bu coğrafyalarda gönüllülük esasına göre güzel işlere imza atan tüm derneklerimize teşekkür ediyor, bu tür örnek çalışmaların bereketlenmesini diliyorum" dedi.

"Dualarımız Türkiye için"

Konya'da bulunmaktan duydukları mutluluğu ifade eden Djibo Belediye Başkanı Oumarou Dıcko, “Ülke olarak zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Ülkemizin kaynak ve imkanları kısıtlı. Türkiye ülke politikası gereği biz ve bizim gibi ülkelere el uzatıyor. Özellikle Konya'dan bu noktada büyük destekler görüyoruz. Bizlere gösterdiğiniz bu yakınlık ve ilgiye teşekkür ediyoruz. Dualarımız Türkiye'nin daha güçlü ve daha lider bir ülke olması için. Bu anlamda Konya ziyaretimiz vesilesi yapacağımız ziyaretler ile güzel diyalogların yaşanacağını karşılıklı işbirliklerinin daha da gelişeceğini ümit ediyor, ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ziyaret anısına konuk Djibo Belediye Başkanı Oumarou Dıcko'ya kelebek tablosu takdim etti.