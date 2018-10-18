Doç. Dr. Mustafa Ülker: “Kötü alışkanlıklar dişinize zarar vermesin”

Dr. Mustafa Ülker, dişlere zarar veren en kötü alışkanlıkları ve neden zararlı olduklarını anlatarak, diş sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenlere değindi.

Medicana Konya Hastanesi Diş Hekimi Dr. Mustafa Ülker, sert nesneler çiğnemenin birçok kişinin sahip olduğu kötü alışkanlıklardan birisi olduğunu belirterek, “Kendinizi hiç bir buz küpünü veya bir kalemi çiğnerken yakaladınız mı? Sert nesneler çiğneme ki, buna sert şekerde dahildir, dişlerde çentik açabilir veya dişleri çatlatabilir. Dişler size bir ömür boyu hizmet etmek için yaratılmışlar ve buna göre dizayn edilmişlerdir. Ancak onlar sadece yiyecekleri çiğnemek için yaratılmıştır. Masanızın üstüne veya evinizde görebileceğiniz yerlere sert cisimleri çiğnememeniz gerektiğini hatırlatan notlar bırakın. Arkadaşlarınız ve aile fertlerinden biri sizi sert bir cisim çiğnerken gördüğünde uyarmasını isteyin. Daha çok şekersiz sakız çiğneyin. Kötü alışkanlıkları kırmak zordur ama bunu yapabiliriz. Kötü bir alışkanlığımız olduğunu kabul etmek ilk adımdır” dedi.

“Tütün ürünleri diş eti kaybına ve kansere neden oluyor”

Tütün ürünleri kullanmanın sadece dişler için değil, ağız ve tüm vücut için de çok tehlikeli olan başka bir kötü alışkanlık olduğunu hatırlatan Dr. Ülker, “Sadece sigara veya puro değil bütün tütün ürünleri kötüdür. Gençler ve genç yetişkinler için çok ciddi bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Tütün ürünleri dişlerimizi lekeler. Diş eti hastalıklarına, diş kaybına ve kansere neden olur. Tütün ürünleri kullanımı ile ilişkili sağlık problemleri için alabileceğiniz en iyi önlem hiç başlamamaktır. Tırnak yemek sinirsel bir alışkanlıktır. Dişlerde çentik açabilir ve çenemizi etkileyebilir. Çeneyi uzun bir süre boyunca çıkıntılı bir pozisyonda tutmak, çene işlev bozukluğuna neden olabilir. Acı tatlandırıcılı tırnak cilaları, stres azaltma ve küçük, gerçekçi hedefler belirleme bu problemin üstesinden gelmemize yardımcı olabilir. Belirli durumlar tetikleyici ise, parmaklarımızı meşgul edecek bir şey tutabiliriz” diye konuştu.

“Çok sert olmayan bir diş fırçası kullanmalıyız”

Dr. Ülker, çok sert ve yatay yönde diş fırçalamanın bir alışkanlık haline getirildiğine değinerek,”Günde iki kez iki dakika fırçalamak, edinebileceğimiz en iyi alışkanlıklardan biridir. Sadece çok sert fırçalamadığımızdan emin olmalıyız. Sert bir diş fırçası ile fırçalamak, fırçalamayı yatay yönde yapmak veya çok sert fırçalamak dişleri aşındırabilir ve diş etlerini tahriş edebilir. Uygun basınçta çok sert olmayan bir diş fırçası kullanmalıyız. Doğru fırçalama yöntemini öğrenmek için diş hekimimizden yardım alabiliriz. Diş sıkma ve gıcırdatma dişlerin kırılmasına veya çatlamasına ve ayrıca kas veya eklem ağrısına neden olabilir. Ağzımızı yeteri kadar açamayabilir ve çiğnerken ağrı hissedebiliriz. Gevşeme egzersizleri ve gece koruyucu plak kullanımı faydalı olacaktır. Böylece dişlerimiz daha az zarar görür, daha az ağrı hissederiz ve daha iyi uyuyabiliriz” şeklinde konuştu.