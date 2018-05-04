Dr. Mehmet Mesut Pişkin, çocuklarda idrar yolları taş hastalığının tedavi edilmediği takdirde uzun dönemde böbreğin çalışmasını bozup böbrek yetmezliğine sebep olabileceğini söyledi.

Bir otelde düzenlenen, Türk Çocuk Ürolojisi Konya Toplantısının açılış konuşmasını Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yüksel Cem Aygün yaptı. Daha sonra oturum başkanlığını Prof. Dr. Giray Karalezli’nin yaptığı toplantıya geçildi. Toplantının 1. oturumunda ilk olarak konuşan Doç. Dr. Mehmet Mesut Pişkin, “Pediatrik böbrek taşlarında minimal invazif yaklaşımlar” konulu sunumunu yaptı. Doç. Dr. Pişkin, ülkemizin çocuk idrar yolları taş hastalığının sık görüldüğü bir coğrafyada yer aldığını belirterek, “Tedavi edilmediği takdirde idrar yolları taş hastalığı uzun dönemde böbreğin çalışmasını bozup böbrek yetmezliğine sebep olabilir. Bu hastalığın tedavisinde ülkemizde en yeni yöntemler başarı ile uygulanmaktadır. Türk Çocuk Ürolojisi Derneği çocuklarda görülen ürolojik sağlık problemleri ile ilgili bilimsel faaliyetler göstermekte, hekimlerin temel bilgi ve birikimlerinin arttırılması ve güncellenmesine yardımcı olmakta ve alanında ülkemizde öncülük etmektedir” dedi.

Daha sonra toplantıda, Prof. Dr. Esra Baskın “Enurezis nokturna”, Prof. Dr. Cem Aygün “Sık yapılan bir çocuk üroloji cerrahisi: Sünnet ve komplikasyonları” ve Prof. Dr. Berk Burgu “Distal hşpospadiasta nelere dikkat edilmeli” konulu sunumlarını yaptı.