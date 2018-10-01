Doç. Dr. Turhan: “Ülkemizdeki enflasyon problemini en kısa sürede çözmeliyiz”

Dr. İbrahim Turhan: "Enflasyon en büyük ekonomik felakettir. Enflasyon problemini en kısa sürede çözmemiz gerekiyor” dedi.

Programda açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, ABD'nin Türkiye üzerinde uyguladığı yaptırımların hukuk dışı olduğunu belirtti. Okka, “Rahip sorunuyla başlayan ABD'nin hukuk dışı yaptırımları, ekonomimizde bir takım sıkıntılara yol açtı. Buna, dünya ekonomisi ve dünya siyasetindeki hamleler de eklenince, yüksek faiz, yüksek kur ve yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldık. İş dünyası olarak en son isteyeceğimiz üçlü ile karşı karşıyayız. Ülke olarak birçok badireler atlattık, bunun da üstesinden geleceğimize inancımız tamdır. Bu zor dönemde şehrimizdeki bazı firmalarımızla ilgili asılsız, mesnetsiz ve onların ticari itibarlarını zedeleyen dedikodular yayılmaktadır. Bu tür girişimlere asla izin vermemeliyiz. Bu tür dedikoduların kimseye faydası olmayacağı gibi şehrimizin ekonomisine de ciddi zarar vermektedir. Bu süreçte rehavete ve endişeye kapılmadan eskisinden daha çok çalışmalıyız. Yerli üretim ve yerli tüketim konusundaki hassasiyeti en üst seviyelere çıkarmalıyız” şeklinde konuştu.

Başkan Okka'nın ardından sözü alan Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Turhan ise, ABD Başkanı Trump'ın, sosyal medya üzerinden Türkiye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çekerek, “Türkiye ekonomisi, özellikle Ağustos'tan beri ciddi bir gerilim yaşamaktadır. Bu gerilimde politik risk algısının bozulması, uluslararası ilişkilerden kaynaklanan etkilerin rolü tartışılmazdır. Bu yaşanan sorunun en önemli bileşeni ise Türkiye'ye karşı hiç de dostça olmayan, hiç de ahlaki olmayan tavırlardır. ABD'nin Başkanı Türkiye'ye twitter üzerinden saldırdı, bunu olmamış gibi görmek imkansızdır. Mesele oldukça büyüktür. 2011 yılında Merkez bankasındaki görevimden ayrıldığım zaman Türkiye'deki enflasyon, İngiltere'deki enflasyonunda altındaydı. 2012 yılında Türkiye'de kişi başına milli gelir 15 bin dolardı. Yeni ekonomi programında önümüzdeki yıl için kişi başına milli gelir, 10 bin dolarında altında, devletimiz böyle ön gördü. Burada bir geriye gidiş var. Evet, bizim kur ve faizle ilgili büyük bir problemimiz var. Bunu tetikleyen sebepleri de biliyoruz. İçimizdeki bir takım hainler, dış güçlerle ittifak kurarak Türkiye ekonomisine zarar vermeye çalışıyorlar. Gezi olayları, 17-25 Aralık ihaneti, 2015 yılında terör yeniden başlaması, sonrasında ise 2016 yılında darbe girişimi. Bunlar hiçbir zaman bitmeyecek ve her zaman ülkemize saldıracak. Biz bunlara karşı akıllı davranarak, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz. Bu durumları iyi okuyup, iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz. Diğer yandan dünya da değişiyor. Gelişmiş ülkeler faiz artırıyorlar. İlk defa ABD Merkez bankasının faizi enflasyonun üzerine çıktı. Yani ABD Merkez Bankası reel faiz vermeye başladıi. Peki, ülke olarak biz bu krizden nasıl çıkacağız? Bütün bunların ekonomimizi zorlamalarını sağlayan veya kolaylaştıran bizdeki zaaf; tasarruflarımız az olmasıdır. Tasarruflarımızı artırmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Enflasyon problemini en kısa sürede çözmemiz gerekiyor”

Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Turhan, gelişen ülkelerin ekonomisi iyileşirken, Türkiye ekonomisinin kötüye gitmesini enflasyon problemine bağlı olduğunu belirtti. Enflasyon probleminin bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade eden Turhan, “Paranın kıt olduğu yerde faiz yüksek oluyor. Faizin yüksek olduğu yerde yatırım yapmak güç oluyor. ABD yaşadığı krizden çıkmak için 4,5 trilyon dolar para bastı. Çünkü ABD Merkez bankasının bastığı para bütün dünyada geçiyor. Bizim de paramızda geçsin, yerli parayı kullanalım. Bu olmaz diye bir şey yok, daha önce yaptık. 3 yıl boyunca Gürcistan, Kuzey Irak, Ürdün ve Mısır ile olan ticaretimizde Türk parasını kullandık. Bu rakam 100 milyar dolar tutarındaydı. 2016 Mayısından itibaren Türk lirası, diğer gelişen Ülkelerin parasından ayrışmaya başladı. Bütün gelişen ülkelerin parasında bir problem vardı ama bizim paramızdaki problem daha da büyüktü. Biz sıkıntıyı 2017'de yaşamaya başladık. Gelişen ülkeler iyiye giderken biz maalesef kötüye gittik. Bunun da sebebi enflasyondur. Enflasyon, en büyük kul hakkıdır, en büyük ahlaksızlıktır, en büyük ekonomik felakettir. Enflasyon problemini en kısa sürede çözmemiz gerekiyor. Enflasyon problemini de, yapısal reformları devreye alarak çözebiliriz” diye konuştu.

Konferansın sonunda MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka tarafından, Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Turhan'a hediye takdimi yapıldı.