Doğaseverler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını dağın zirvesinde kutladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde doğaseverler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını dağın zirvesinde pankart açarak kutladı.

Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu işbirliği ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. “İslibucak Kocaosman Yaylası Damla Zirvesi” Doğa Yürüyüşü etkinliğine Beyşehir'in yanısıra ilçe dışından da bölgeye gelen doğaseverler katıldı. İslibucak bölgesinde başlayan 16 kilometrelik parkurdaki yürüyüşün ardından bin 400 rakımlı dağın Damla zirvesi adı verilen zirvesine Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Etkinlikler Sorumlusu ve Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı'nın öncülüğünde hep birlikte çıkan doğaseverler burada “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” yazılı pankartı açtı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, her hafta bir başka coğrafyada düzenledikleri doğa yürüyüşü etkinliklerinin sonuncusunu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İslibucak bölgesinde gerçekleştirdiklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti. Özaltun, bugünlerde birlik ve beraberliğe her zamandan daha çok ihtiyaç olduğunu belirterek, “Sahip olduğumuz vatan sevgisi, özgürlük aşkı, dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Bugün ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 95'inci yıldönümünü büyük bir gururla kutlamaktayız. Birlik ve beraberliğimizle dostlarımızı sevindirmeye, düşmanlarımıza da korku salmaya devam edeceğiz. Daha güzel Türkiye için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ilelebet devam etmesini diliyorum" dedi.