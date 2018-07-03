Doğaseverler, Yaka Kanyonunda buluştu

Beyşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğinin son adresi Isparta ilçesindeki Yaka Kanyonu oldu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı ve Beyşehir Belediyesi Sosyal Etkinlikler Sorumlusu Mustafa Büyükkafalı, yaptığı açıklamada, doğa turizminin gözde adreslerinden Isparta’nın Aksu-Yenişarbademli Karayolu üzerinde yer alan Yaka köyünün güneyindeki Yaka Kanyonunda düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine Beyşehir’in yanı sıra farklı il ve ilçelerden de yoğun bir katılım olduğunu söyledi.

Metrelerce düz duvarlar, uzanan yollar ve arasından akan Anamas Dağı’nın kar sularıyla sadece Isparta’nın değil, tüm dünyanın da bilinmeyen gizli bir cenneti konumundaki Yaka Kanyonundaki etkinliğe 85 doğa severin iştirak ettiğini vurgulayan Büyükkafalı, “Doğaseverler, doğa yürüyüşü etkinliği kapsamında Anamas Dedegül Dağı Yaka Kanyonu’ndan geçiş yaptı. 5 kilometrelik yürüyüş parkurundan geçerken zaman zaman zorluklar ve riskler yaşadık. Beyşehir, Konya, Ankara ve Antalya’dan gelen katılımcılarımız, kanyon suyundan geçerken eğlence dolu anlar yaşarken, risk ve bazı zorlukları da beraberinde yaşadı. Bu da, kanyondaki suyun geçen yıla göre daha fazla olmasından kaynaklandı. Güzergah boyunca bazı noktaların derin oluşu bazen kanyondaki buz gibi sulara vücudumuzun tüm hatlarıyla tamamen gömülmesine yol açtı. Ama bunun keyfini de doyasıya çıkarmayı bildik. Yaka Kanyonu, doğa etkinliği esnasında bir evlilik teklifine de tanıklık etti. Doğaseverler olarak bizlerin de tanıklık ettiği bu anlarda, dernek yönetimi olarak çiftimize de mutluluklar dileğinde bulunduk” dedi.