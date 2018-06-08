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08 Haziran 2018 13:57

Doğrugöz’de Mahalle iftarı coşkusu

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle İftarları Programları kapsamında Doğrugöz mahallesinde iki ayrı noktada iftar yemeği verildi.

Doğrugöz’de Mahalle iftarı coşkusu

08 Haziran 2018 13:57


Yoğun katılımın olduğu iftar yemeği öncesi; Belediye Fasıl Grubu tarafından tasavvuf müziği dinletisi sunuldu. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da vatandaşların masalarını dolaşarak Ramazan-ı Şerif’lerini tebrik etti.


Başkan Akkaya iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, “Allah oruçlarımızı kabul eylesin, bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah. Cenab-ı Mevla oruçlarımız ve diğer ibadetlerimiz kabul edilmiş bir şekilde bizleri bayrama eriştirsin. Akşehir Belediyesi olarak iftar programlarımız devam ediyor. Davetimize icabet edip teşrif ettiğiniz için ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu güzel birlik beraberlik hiçbir şeye değişilmez. Bizim her zaman bu birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe, Millet olarak Allah’ın izniyle kıyamete kadar bu millet, bu devlet payidar olacaktır” diye konuştu.


Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından ezan okunmasıyla oruçlar açılarak iftar edildi. İftar sonrasında ise Akşehir Belediyesinin hazırlattığı iftar eğlence programı Doğrugözlü çocuklar ve vatandaşlarla buluştu.


Akşehir Belediyesi tarafından İftar sonrası mahallelerde yapılan Ramazan eğlencesi programlarının yeni durağı Reis Mahallesi oldu. Yoğun ilginin olduğu programda Karagöz Hacivat, Orta Oyunu, Kavuklu ile Pişekâr, Tuzsuz Deli Bekir, çocuklar için yarışmaların yanı sıra, yüz boyama ve palyaço etkinlikleri yapıldı. Vatandaşların büyük ilgisini ve beğenisini toplayan programlarda katılımcılara pamuk şeker, patlamış mısır ve dondurma ikramı da yapıldı.




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