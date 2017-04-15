Doğuştan yemek borusu olmayan bebek yardım bekliyor

Bu yüzden karnının delinmesi sonucu midesine şırınga yardımıyla mama verilen bebeğin tedavisi için 30 bin lira gerekiyor.

Doğduktan sonra iki ameliyat geçiren, önce karnı daha sonra da tükürüğünün boğazında kalmaması için boğazı delinen Veli Ömer Koç’a yapay bir yemek borusu gerekiyor. Maddi durumu olmayan aile 30 bin liranın toplanması için yardım bekliyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan anne Sevgi Başaran, doğumundan 12 saat sonra oğlunun yemek borusu olmadığının anlaşıldığını ve iki gün sonra da ameliyat olduğunu anlatarak, “Karnına tüp yerleştirdiler, dışarıdan şırıngalar ile besliyorum. Sessiz çığlığımı tüm Türkiye’ye duyurmak istiyorum. Çocuğumun eziyet çekmesini istemiyorum. Beslenme hortumu tıkandığı zaman çocuğum aç kalıyor, kan şekeri düşüyor ve hastanelere geliyorum. Bu hastalığın çaresi var ama maddi olarak sıkıntıda olduğumuz için yaptıramıyorum” dedi.

Artık dayanacak gücünün kalmadığını dile getiren anne Başaran, “11 aydır hastanelerdeyiz. Çocuğumun boğazına da bir delik açtılar çünkü biriken tükrüğü atamıyordu. Bu sayede tükrüğü dışarı çıkıyor, oğlumun bu şekilde yaşamasını istemiyorum bir an önce ameliyat ile sağlığına kavuşmasını istiyorum. Tedavisi için 30 bin liraya ihtiyaç var. Yurt dışından yapay yemek borusu gelip midesine yerleştirilmesi gerekiyor. Çocuğumun gözümün önünde eriyip gitmesine razı olamıyorum. Türk halkına yalvarıyorum” ifadelerini kullandı.

“Mideden hortumla besleniyor”

Veli Ömer bebeğin doktoru Zafer Yılmaz Öztürk, hastalığın tedavi edilmemesi halinde diğer organlarda da ek rahatsızlıkların meydana gelebileceğini dile getirdi. Doktor Öztürk, “Bebeğimiz doğuştan anne karnında yemek borusunun gelişmediği bir hastalığa sahip. Bu hastalık çok nadir görülüyor. Mide ile ağız arasında bağlantı olmadığı için belirtileri hemen doğumdan sonra ortaya çıkar, beslenmesini sağlamak için de mideye deri üzerinden bir delik açıldı. Bu çocuğumuzda bu sayede besleniyor. Cerrahi gerektiren bir hastalık olduğu için bebeğimiz İzmir’de ameliyat oldu. Beslenme de sorun olduğu için özel tıbbi mamalar ile mideden hortumla beslemeye devam ediyoruz. Bu hastalığın getirdiği bazı sıkıntılarda var şu an zaten Akciğer’in de enfeksiyon olduğu için tedavi ediyoruz, vücudunun diğer organlarında da ek rahatsızlıklar olabilir iyileşebilmesi için ameliyatları gerçekleşti daha iyi olması beklemeyi sürdürüyoruz” diye konuştu.