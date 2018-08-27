Doktor Faik İlik: “Alzheimer olmadan önlem alın”

Zihnin işlevlerinde kaybolma şeklinde ortaya çıkan bunama nedenleri arasında ilk sırada Alzheimer hastalığı geldiğini belirten Medicana Konya Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doktor Faik İlik, “Hastalık sıklığı yaşla birlikte arttığı gibi özellikle 65 yaş üzerinde daha da belirginleşir. Bu yaşın üzerindeki her 100 kişiden 8’inde Alzheimer tespit edilmektedir. Özellikle her unutkanlığın Alzheimer’a bağlı olmadığı akılda tutulmalıdır. Bazı vitamin eksiklikleri ve tiroit hastalıkları da unutkanlığa neden olabilir. Bu nedenle unutkanlığı olan hastalar mutlaka nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir” dedi.

Doktor Faik İlik, Alzheimer hastalığında beyinde amiloid denilen bir protin birikimi meydana geldiğini, bu birikimin hastada klinik bulgular ortaya çıkmadan yıllar önce başladığını dile getirerek, “Sonrasında klinik bulgular gözlenir. Daha önceden kolaylıkla yapılan şeylerin daha zor yapılması, yeni bir şey öğrenmede zorluk, söylediklerini unutarak tekrar tekrar söyleme başlıca başlangıç bulgularıdır. Unutkanlık şikayetinin hastanın yakınları tarafından fark edilmesi de önemli bir bulgudur. Bazı hastalarda hastalıkla birlikte kişilik değişiklikleri de meydana gelebilir” diye konuştu.

Alzheimer olmamak için kullanılacak bir ilaç bulunmadığını, ancak bazı önlemler alınabileceğini vurgulayan Nöroloji Uzmanı Doktor Faik İlik, bu önlemleri şöyle açıkladı; “Sosyal olmamız gerekiyor. Kilomuzu normal aralıkta tutmalıyız. Tansiyonumuzu ve kandaki kolesterol düzeyini normal aralıkta tutmalıyız. Zihnimizi çalıştırmalıyız. Akdeniz diyeti ile beslenmeliyiz. Zeytinyağı, yeşil sebze ve balık ağırlıklı. Yürüyüş yapmalıyız.”