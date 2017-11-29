Beyşehir’e bağlı Doğanbey Mahallesi’nde yaşayan hayvancılıkla uğraşan 42 yaşındaki İbrahim Bazlamacı, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı Faslı Fatıma Chakıb ile Beyşehir Belediyesi Nikah Memurluğunda kıyılan nikah merasiminde mutluluğa “evet” dedi. Beyşehir Belediyesi Nikah Memuru Nail Özkan, şahitler huzurunda evliliğe “evet” dedikten sonra imza atan çifti kutlayıp evlilik cüzdanlarını verdi.

Beyşehirli damat Bazlamacı, nikah işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, eşiyle internet ortamında tanıştığını belirterek, daha sonra aralarındaki sevginin büyük bir aşka dönüştüğünü, bir ay gibi kısa bir sürede ise evlilik kararı aldıklarını söyledi. Bazlamacı, 43 yaşındaki eşiyle üç ay önce evlenmek için başvuruda bulunduklarını, ancak eksik evrak gerekçesiyle geri çevrilmelerinin ardından bir süre sonra dolandırıcı kurbanı olduklarını öğrendiklerini ileri sürdü. Bazlamacı, “Eşimle evlilik kararı aldıktan sonra nikah işlemleri için gerekli evraklar konusunda bir tanıdığımız vasıtasıyla tanıştığımız Isparta’da yaşayan bir şahıs kendisinin bu tür evrak işlerini kısa sürede yaptığını belirterek para karşılığında bize yardımcı olabileceğini söyledi. Kendisine güvenerek bu evrakların tamamlanması için 7 bin lira verdim. Ancak, hazırladıkları evrakların daha sonra sahte belgeler olduğu ortaya çıkınca dolandırıldığımızı anladık. Paramızı da geriye iade etmedi. Sonrasında evrak işlemlerini kendimiz hallettik ama bu bize üç ay gibi çok uzun bir süre kaybettirdi. O yüzden üç ay önce yaşayacağımız mutluluğumuz, gecikerek ancak bugünlere kısmet oldu. Sahte evrakla bizi dolandıran şahıs hakkında ise nikah işlemlerimizin ardından savcılığa giderek suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Nikahın ardından bir süre sonra eşinin gelinlik giyerek Türk usulü düğün merasimi yapacaklarını da anlatan Bazlamacı, İngilizce, Arapça ve Fransızca bilen Fatıma’nın zaman içerisinde az da olsa Türkçe’yi ve Türk yemeklerini öğrenmeye başladığını belirtti.

Faslı Fatıma Chakıb ise Türk eşini severek Türkiye’ye geldiğini, onunla evlenmekten ise yaşadıkları gecikmeye rağmen büyük mutluluk duyduğunu belirtti.