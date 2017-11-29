Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Konya
  •  » Dolandırıldığını Iddia Eden Faslı Gelin Ile Türk Damat Üç Ay Gecikmeli Evlendi
29 Kasım 2017 16:32

Dolandırıldığını iddia eden Faslı gelin ile Türk damat üç ay gecikmeli evlendi

Konya’nın Beyşehirli ilçesinde İbrahim Bazlamacı ile internet ortamında tanıştığı Faslı Fatıma Chakib, iddiaya göre nikah işlemleri sırasında dolandırıldıkları gerekçesiyle üç aylık bir gecikme sonrası dünya evine girdi.

Dolandırıldığını iddia eden Faslı gelin ile Türk damat üç ay gecikmeli evlendi

29 Kasım 2017 16:32


Beyşehir’e bağlı Doğanbey Mahallesi’nde yaşayan hayvancılıkla uğraşan 42 yaşındaki İbrahim Bazlamacı, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı Faslı Fatıma Chakıb ile Beyşehir Belediyesi Nikah Memurluğunda kıyılan nikah merasiminde mutluluğa “evet” dedi. Beyşehir Belediyesi Nikah Memuru Nail Özkan, şahitler huzurunda evliliğe “evet” dedikten sonra imza atan çifti kutlayıp evlilik cüzdanlarını verdi.


Beyşehirli damat Bazlamacı, nikah işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, eşiyle internet ortamında tanıştığını belirterek, daha sonra aralarındaki sevginin büyük bir aşka dönüştüğünü, bir ay gibi kısa bir sürede ise evlilik kararı aldıklarını söyledi. Bazlamacı, 43 yaşındaki eşiyle üç ay önce evlenmek için başvuruda bulunduklarını, ancak eksik evrak gerekçesiyle geri çevrilmelerinin ardından bir süre sonra dolandırıcı kurbanı olduklarını öğrendiklerini ileri sürdü. Bazlamacı, “Eşimle evlilik kararı aldıktan sonra nikah işlemleri için gerekli evraklar konusunda bir tanıdığımız vasıtasıyla tanıştığımız Isparta’da yaşayan bir şahıs kendisinin bu tür evrak işlerini kısa sürede yaptığını belirterek para karşılığında bize yardımcı olabileceğini söyledi. Kendisine güvenerek bu evrakların tamamlanması için 7 bin lira verdim. Ancak, hazırladıkları evrakların daha sonra sahte belgeler olduğu ortaya çıkınca dolandırıldığımızı anladık. Paramızı da geriye iade etmedi. Sonrasında evrak işlemlerini kendimiz hallettik ama bu bize üç ay gibi çok uzun bir süre kaybettirdi. O yüzden üç ay önce yaşayacağımız mutluluğumuz, gecikerek ancak bugünlere kısmet oldu. Sahte evrakla bizi dolandıran şahıs hakkında ise nikah işlemlerimizin ardından savcılığa giderek suç duyurusunda bulunacağız” dedi.


Nikahın ardından bir süre sonra eşinin gelinlik giyerek Türk usulü düğün merasimi yapacaklarını da anlatan Bazlamacı, İngilizce, Arapça ve Fransızca bilen Fatıma’nın zaman içerisinde az da olsa Türkçe’yi ve Türk yemeklerini öğrenmeye başladığını belirtti.


Faslı Fatıma Chakıb ise Türk eşini severek Türkiye’ye geldiğini, onunla evlenmekten ise yaşadıkları gecikmeye rağmen büyük mutluluk duyduğunu belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
14
°
C
  • Perşembe
    14°C
  • Cuma
    Sisli
    15°C
  • Cumartesi
    15°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç