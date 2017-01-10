Donan makas hızlı tren seferini aksattı

İstanbul-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, elektronik makasın donması sebebiyle Ankara sınırlarında durmak zorunda kaldı. Yolcular yaklaşık 3 saatlik gecikmenin ardından Konya’ya gelebildi.

Yurt genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava hızlı tren seferlerinin de aksamasına neden oldu. İstanbul-Konya seferini yapan hızlı tren, Ankara sınırlarında elektronik makasın donması sebebiyle durmak zorunda kaldı. Hızlı trenin beklemeye başlamasının ardından bütün tren seferleri de karşılıklı olarak durduruldu. Konya’dan giden ekip, donan elektronik makası manuel hale getirerek hızlı trenin makastan geçmesini sağlayacak hale getirdi. Yaklaşık 2 saat bekleyen hızlı tren makas sorununun giderilmesinin ardından yeniden hareket etti. Sabah 07.30’da İstanbul’dan kalkan hızlı tren saat 15.15 sıralarında Konya Garı’na gelebildi.

Gecikmenin ardından Konya’ya gelen yolculardan Cem Kuruner, makas değişiminde bir sıkıntı olduğunu belirterek, “Saat 07.30’da bindik. Dolayısıyla 3 saat tehirli geldik. Makaslar elektronik bir devreyle merkezden kumandayla değiştiriliyor. Oradaki elektronik de soğuktan donduğu için değişim olmadı. Makaslar yürümeyince mecbur Konya’dan buraya gelen görevliler makası manuel şekilde değiştirdiler” dedi.

Bazı yolcular da makasın donması sonucu gecikmeli olarak geldiklerini belirterek, herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade etti.