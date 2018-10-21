Dr. Beyhan Baltacı: “Meme kanserinde erken tanı ve tedaviye önem vermeliyiz"

Memede ya da koltuk altında ele gelen kütle, meme ucunun içe çekilmesi, kanlı yada kansız akıntı gelmesi, meme derisinde ödem, şişme, kızarıklığın meme kanseri belirtisi olduğunu kaydeden Konya Hospital Dahiliye Uzmanı Doktor Beyhan Baltacı, ailede ne kadar fazla kişide kanser varsa riskin artacağını kaydetti. Baltacı, “Meme kanserleri yüzde 5-10 genetiktir. Meme dokusunun sert olması, 11 yaşından önce adet görme, 55 yaşından sonra menapoz, çocuk doğurmamış, emzirmemiş, alkol sigara kullananlar, şişmanlık, yağlı beslenme riski artırıyor. Beyaz tenlilerde esmerlere göre risk yüzde 20 daha fazla. 35 yaşın altında meme kanseri olanlarda gidişat daha hızlı ve kötü olabiliyor. Tümör tespit edildiğinde büyük ve koltuk altına ve başka yerlere yayılmışsa bu da riski artıran bir durumdur” dedi.

“Bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz”

Doktor Baltacı son yıllarda kanser tedavilerinde önemli ilerlemeler ve yenilikler olduğuna değinerek, erken teşhisle mükemmel sonuçlar alındığını vurguladı. Baltacı, “Erken tanıyarak meme alınmadan tedaviler yapılabilmektedir. Meme alınsa da plastik cerrahi ile konuşularak yeni memeler yapılabilmektedir. Hastalıktan korunmak için beslenmemize dikkat etmeliyiz. Taze sebze ve meyve tüketmeli, aşırı kırmızı etten kaçınmalıyız. Kilo kontrolü sağlayıp fazla kilolardan kurtulmalıyız. Stresten, alkol ve sigaradan uzak durarak mutlaka egzersiz yapmalıyız. Uyku düzenimize dikkat edip bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz. Antioksidan içeren gıdalarla beslenmeliyiz. Aşırı tuzlu ve yağlı gıdalardan kaçınmalıyız. Hijyenik olmayan su ve gıdaları tüketmemeliyiz. Katkısız ve doğal gıdalar tüketmeliyiz. Hayatımızdaki gereksiz kimyasallardan kozmetik ürünlerden kaçınmalıyız. Hava kirliliğinden uzak bir çevrede yaşamaya çalışmalıyız” diye konuştu.

“Erken tanı ve tedaviye önem vermeliyiz”

Tümörün yenilenme riski ilk üç yılda fazla olduğu için üç yıl boyunca düzenli kontroller yapılması gerekliliğini vurgulayan Dahiliye Uzmanı Baltacı, “Stresten uzak bir hayat sürmeye çalışmalıdır. Kişilere yakınların ve doktorun bu konuda desteği önemlidir. Sonuç olarak, erken tanı ve tedaviye önem vermeliyiz. Etkisiz ve bilimsel olmayan yöntemlere itibar etmemeliyiz. Hekime gitmekten korkmamalıyız. Periyodik kontrollerimizi mutlaka yaptırmalıyız. Kanser belirtisi olabilecek şikayetler konusunda hassas olmalıyız” ifadelerini kullandı.