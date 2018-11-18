Dr. Gönül Göncü: “Hayat enerjinizi ozon tedavisi ile yenileyin”

Gönül Göncü, ozon tedavisinin son zamanlarda özellikle şikayetçi olunan yorgunluk, bitkinlik, enerji azlığı, stres, iş hayatındaki stres, bedensel yorgunluk, zihinsel yorgunluk ile başa çıkmak için çok etkili bir yöntem olduğunu söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Gönül Göncü, son zamanlarda medikal alanda çok sık kullanılan tedavilerden bir tanesi olan ozon tedavisi ile ilgili bilgi verdi. Ozon tedavisinin, ozonun medikal amaçla kullanılan tedavi şekillerinden birisi olduğunu belirten Göncü, “Tamamlayıcı tıp olarak adlandırdığımız, son zamanlarda artık tedavilerimizin içerisinde geniş yer bulan tamamlayıcı tıbbın özellikle etkisini gördüğümüz tedavi şekillerinden biridir. Ozon oksijenin yüksek enerjili hali. Aslında normalinde tabiatta da ve atmosferimizde de normalde bulunan bir gazdır ozon. Kendine has bir kokusu vardır, renksizdir. Normalinde de dünyamızı, atmosferimizi güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyan bir gazdır” dedi.

Ozon birçok alanda kullanılabiliyor

Ozon terapisinin kendi branşıyla ilgili olarak en çok romatizmal hastalıklarda kullanıldığını kaydeden Dr. Gönül Göncü, “Bunların içerisinde işte eklem kireçlenmeleri, kemik erimesi, eklem iltihapları, kas romatizması, bel, boyun fıtıkları, migren, baş ağrısı başta olmak üzere nörolojik hastalıklarda... İşte bunun içerisinde alzheimerdan tutun da parkinsona kadar birçok hastalıkta, diğer yara ve yanık izlerinde, diyabete bağlı ayak ülserlerinde, oldukça etkinliği fazla kanıtlanmış kalp, damar hastalıklarında, varislerde onun dışında kanser tedavilerinde oldukça geniş bir yelpazesi mevcut. Ayriyeten kozmetikte çok kullanılır. Ter kokularından tutun da saç dökülmesine kadar, egzamadan tutun alerjik reaksiyonlara kadar, cilt yenilemeden, cilt lekelerinden, kırışıklıklarından tutun birçok kozmetik amaçla da kullanılıyor. Zayıflama çok etkin olduğu bir alandır. Bu zayıflama da sauna şeklinde olabildiği gibi lokal enjeksiyonlar şeklinde de oldukça etkili. Spor yapan insanlarda bir süre sonra kilo verme hızının yavaşladığı görülüyor. Bu tür durumlarda bir ozon terapi takviyesiyle metabolizma hızı biraz daha hızlandırılabilir ve kilo verimi daha da kolaylaştırılabilir. Bir yarım saatlik ozon saunanın yaklaşık 300 ile 500 kalori arasında kalori yaktığı tespit edilmiş. Bu açıdan da diyet artı spor artı ozon güzel bir seçenek olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"Ozon tedavisi yorgunluk, halsizlik ve enerji kaybı gibi durumlarda çok etkili"

Ozon terapinin uygulama yöntemlerinden bahseden Dr. Göncü, “Kan yolu, aşılama dediğimiz yine kas içerisine enjeksiyon. Rektal yolla uygulanabiliyor, vajinal yolla uygulanabiliyor. Kulak yoluyla, burun yoluyla, torbalama dediğimiz direk cilde tatbik yoluyla uygulanabilir. Ayriyeten dokuların içerisine enjeksiyon yoluyla da uygulanabiliyor. Tabi bu hastalık ve hasta seçimi göz önüne alınarak tercih edilebiliyor. Seans süresi yaptığınız işleme bağlı olarak 5 dakika ile yarım saat arasında değişebilir. Eğer bir lokal uygulama yapıyorsanız 5 dakika yeterli olabilir. Bir ozon sauna ya da torbalama dediğimiz yöntem yarım saat uygulanabilir. Kan yoluyla yapılan terapi yaklaşık 25 dakika, yarım saat uygulanabilir. Yani kısacası 5 dakika ile 30 dakika diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Gönül Göncü, ozon tedavisinin özellikle yoğun iş temposuna bağlı olarak ortaya çıkan yorgunluk, halsizlik ve enerji kaybı gibi durumlarda da çok etkili olduğunu vurgulayarak, “Kronik yorgunluk hastalığı diyoruz biz buna, stresle mücadele diyoruz. Bu tür durumlarda da hastaya güzel bir takviye olur. Hastalara şunu öneriyorum; özellikle hepimizin son zamanlarda özellikle şikayetçi olduğumuz yorgunluk, bitkinlik, enerji azlığı, stres iş hayatındaki stresimiz, bedensel yorgunluğunuz, zihinsel yorgunluğunuz ile başa çıkmak için hayat enerjinizi ozon tedavi ile yenileyin” diye konuştu.