Bol oksijenli bir ortamda egzersiz anında daha az terlemenizi ve susamamanızı sağlar" dedi.

Ramazan ayında birçok kişi yaşanılan uzun süreli açlık ve susuzluk nedeniyle spora ara veriyor. Uzmanlar ise verdikleri önerilere dikkat edildiğinde, Ramazan ayında sağlıklı spor yapmanın mümkün olduğunu söylüyor. Ramazan ayında metabolizma hızının düştüğünü belirten Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Özlem Akkoyun Sert, "Ramazan ayında beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarımız değişmektedir. İftar, sahur arası aldığımız kalori normal günlerde olduğundan daha fazla olmaktadır. Bu duruma bir de fiziksel aktivite düzeyinin azalması eklenince metabolizma hızı düşmekte ve Ramazan ayında kilo kontrolünü sağlamak da oldukça zor olmaktadır" şeklinde konuştu.

"Oruçluyken de aşırı sıvı kaybına neden olmayacak sporlar tercih edilmelidir"

Ramazan ayında yapılacak egzersiz türleri hakkında bilgi veren Dr. Sert, "Egzersiz için en iyi zaman vücudun dinlenmiş olduğu sabah saatleri ve iftardan birkaç saat sonrasıdır. İftardan hemen sonra da egzersiz yapılmamalıdır. Vücuda yiyeceklerin sindirimi için biraz zaman verilmelidir. İftardan 1 buçuk 2 saat sonra yapılacak hafif tempoda yürüyüş de vücudu oldukça rahatlatacaktır. Oruçluyken de aşırı sıvı kaybına neden olmayacak sporlar tercih edilmelidir. Sabah saatlerinde yapacağınız yoga ve pilates sizi açlığın verdiği yorgunluktan koruyacak ve gün boyu zinde tutacaktır. Ramazan’da ister gün içerisinde ister iftardan sonra fitness yapabilirsiniz ancak ortamın ferah olmasına ve oksijenin yoğun olmasına dikkat etmelisiniz. Bol oksijenli bir ortam egzersiz anında daha az terlemenizi ve susamamanızı sağlar" ifadelerini kullandı.

İnsanların Ramazan ayında daha çok kilo vermek istediklerini belirten Dr. Sert, bu ayda amacın kilo vermek değil, mevcut durumu korumak olması gerektiğini ifade etti. Ağır egzersizlerden de uzak durulması gerektiğini kaydeden Dr. Sert, "Eğer düzenli spor yapan biriyseniz bu dönemde egzersizi tamamen bırakmak değişen beslenme düzeniniz nedeniyle kilo artışına ve kondisyonunuzun düşmesine neden olacaktır. Tavsiyemiz, şiddetli egzersizlerden uzak durmanız ve egzersizin süresini azaltarak veya dinlenme sürelerini artırarak egzersize devam etmenizdir. Ancak burada amaç performansı artırmak değil, var olanı korumak olmalıdır" dedi.

Ramazan’da egzersiz yaparken dikkat edilecek hususlar konusunda bilgi veren Dr. Özlem Akkoyun Sert, "Düzenli spor yapıyor olsak bile Ramazan’da yüksek tempolu egzersizlerden uzak durmalıyız. Ağır egzersizler su kaybını artıracağı gibi ciddi rahatsızlıklara da sebebiyet verebilir. Hızlı koşu yerine, hızlı yürüyüş tercih etmeliyiz. Yürüyüş, egzersiz veya spora yemek sonrası minimum 1 saat, maksimum 2 saat sonra başlamalıyız" uyarılarında bulundu.