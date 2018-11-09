Droneli polislerden 74 sürücüye 19 bin lira ceza

Konya'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde drone kullanarak kırmızı ışık ihlali uygulaması yaptı. Uygulama neticesinde 74 araca 19 bin 233 lira para cezası kesilirken 2 araç trafikten men edilip, hakkında yakalama kararı bulunan 3 kişi ise yakalanıp gözaltına alındı.

Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Konya İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Uygulamada droneli polis ekipleri cadde üzerindeki trafik ışıklarının bulunduğu kavşakta drone kaldırdı. Droneyi fark etmeyen sürücüler kırmızı ışığı dikkate almayarak ihlal yaptı. Trafik polisleri de kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri yine cadde üzerindeki diğer uygulama noktasında durdurarak sürücülere para cezası kesti. Kırmızı ışıkta geçmediğini iddia eden sürücülere ise kamera kayıtları izletildi. Polis ekipleri uygulaması sırasında emniyet kemerini takmayan sürücülere de idari para cezası kesti. Polis ekipleri yine merkez Selçuklu ilçesi Demiryolu Caddesi üzerinde de uygulamaya devam etti. Gün boyunca iki noktada yapılan uygulama neticesinde kırmızı ışık ve emniyet kemeri ihlali yapan 74 araç sürücüsüne toplamda 19 bin 233 lira para cezası kesildi. Uygulamada 2 araç trafikten men edilirken hakkında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli ise trafik polislerince Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi.