Dt. Hatice Nevvare Büyükcam: “Çocuklarınıza diş fırçalamayı sevdirin”

Medicana Konya Hastanesi Diş Hekimi Hatice Nevvare Büyükcam, çocuklarda diş fırçalamanın önemine değindi. Diş fırçalama alışkanlığının ilk süt diş çıktığında başlaması gerektiğini vurgulayan Büyükcam, “Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişiminde süt dişleri hayat boyu sağlıklı bir ağız diş sağlığına sahip olmaları açısından çok önemli bir yer tutar. Süt dişlerinin sağlıklı olması çene yüz kaslarının gelişimini, iyi bir çiğneme sayesinde beslenmeyi alttaki daimi dişlerin doğru yerde sürmesini, çocuğun konuşma ve psikolojik gelişimiyle birlikte iyi bir estetik görünümü sağlar. Bu yüzden süt dişleri nasıl olsa kaybedilecek düşüncesiyle ihmal edilmemelidir. Çocuklarda diş fırçalama ilk süt dişinin ağızda görülmesiyle başlar. Bu işlem nemli temiz bir bez ile yapılabilir.2-3 yaşından itibaren de diş fırçası kullanımına geçilmelidir en az 6 yaşına gelene kadar da fırçalama tamamen çocuğun kontrolüne bırakılmamalıdır. Bu süreçte anne ve babaların çocuklar tarafından rol model alındıkları için onlarla birlikte dişlerini fırçalamaları, çocuğun diş fırçasını kendisinin seçmesi sevdiği aromalı macunların kullanımı, fırçalama takvimlerinin oluşturulması sevdiği bir müzik eşliğinde fırçalama yapmak, kum saati ile fırçalama süresinin ölçülmesi gibi dikkatini çekecek araçlarla eğlenceli hale getirilirse çocukların alışkanlık kazanmaları kolaylaşacaktır” dedi.

“İlk diş hekimi muayenesi 1 yaşında yapılmalıdır”

Çocuklarda çürük oluşumu için birçok risk faktörü olduğunu vurgulayan Diş Hekimi Hatice Nevvare Büyükcam, ilk muayenenin de 1 yaşında yapılmasının başlangıç aşamasında problemleri önleyeceğini dile getirdi. Büyükcam şöyle konuştu; “Çocukların bardağı, kaşığı, emziği ve biberonu ebeveynlerin tükürüğü ile temas ettikten sonra tekrar çocuğa verilmemelidir. Çünkü bu durum çürüğe sebep olan bakterilerin geçişine sebep olacaktır. Bunun yanında sıklıkla şeker içeren gıdaların tüketimi özellikle uyku arasında sık sık biberonla süt, mama veya meyve suyu verilmesi uyku sırasında tükürük akışı yavaşladığından dolayı dişlerin temizlenebilirliği azalır ve biberon çürüğü de denilen erken çocukluk çürüklerinin oluşmasına neden olur. Diş sağlığının korunmasında beslenme fırçalama gibi faktörlere dikkat edilirken rutin diş hekimi ziyaretleri de ihmal edilmemelidir. İlk diş hekimi muayenesi 1 yaşında yapılmalıdır. Erken yaşta başlanılan rutin muayeneler ile birçok problem başlangıç aşamasında tespit edilerek koruyucu uygulamalar ile önlenebilmektedir.”