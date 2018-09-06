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06 Eylül 2018 12:10

Düğünde ateş ederken kendini vuran doktor öldü

Konya’nın Akşehir ilçesinde bir düğünde havaya ateş eden doktor silahının tutukluk yapması üzerine silahı incelerken ateş almasıyla kendini başından vurdu.

Düğünde ateş ederken kendini vuran doktor öldü

06 Eylül 2018 12:10

Ağır yaralanan doktor hayatını kaybetti.


Olay, Akşehir Kozağaç Mahallesi’ndeki bir düğünde meydana geldi. İddiaya göre düğünde silahla havaya ateş açan ve ilçede sağlık ocağında doktorluk yaptığı öğrenilen Hasan Akdemir (39) silahının tutukluk yapması nedeniyle silahını incelerken silah birden ateş aldı. Silahtan çıkan mermiyle başından ağır yaralanan Akdemir, olay yerine çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akdemir, hastanedeki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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