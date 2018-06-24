Düğünde av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğanbey Mahallesi’ndeki bir sünnet düğününde kim ya da kimler tarafından kullanıldığı henüz belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmaların başlarına isabet etmesi sonucu Mustafa Ş. (37) ile İsmail E. (43) yaralandı. Yaralılar kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ağzına isabet eden saçmalarla yaralanan Mustafa Ş. burada yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin ev önündeki açık alanda yapılan düğünde 2 kişinin yaralanmasına yol açan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.