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28 Kasım 2017 09:48

Düğünde kalabalığın içerisinde defalarca havaya ateş açtılar

Konya’da düğün magandaları, damat ve kalabalığa rağmen ellerindeki av tüfekleriyle havaya ateş açtı.

Düğünde kalabalığın içerisinde defalarca havaya ateş açtılar

28 Kasım 2017 09:48

Kalabalıkta ateş açılması olası bir faciaya davetiye çıkartırken, bu anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Alınan bilgiye göre, Konya’da bir düğünde çocukların da aralarında bulunduğu esnada eğlenenlerin arasına pompalı tüfekle karışan kişiler, damat ile arkadaşını umursamadan havaya defalarca ateş etti. Bu sırada eğlence alanındaki saçılan paraları toplamaya çalışan çocuklar ise korkarak kaçtı. Şahıslardan bir tanesi ise oyun alanından farklı bir noktadan havaya ateş ettiği sırada karşıdan iki çocuğun geçmesi dikkat çekti. Bu anlar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin sonunda ise oyun alanındaki tehlikeli dakikalar damadın oyunu bırakmasıyla son buluyor.




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