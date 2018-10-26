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Dün gece kardan kapanan Konya Antalya Karayolunda güneş açtı

Dün akşam kar yağışı ve tipi sebebiyle trafiğe kapanan Konya Antalya Karayolunda bugün güneş açtı.


Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün başlayan ve akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ve tipi sebebiyle Konya Antalya Karayolu trafiğe kapandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalan yüzlerce araç yollarda kaldı. Karayolları ekiplerinin gece boyu yaptığı çalışmalar sonucu gecenin ilerleyen saatlerinde yağışın da durmasıyla karayolu trafiğe açıldı. Bugün sabah ise ilçede güneş açtı. Karayolunda kar kalmazken, yol kenarlarındaki kar yığınları erimedi. Doğa ise beyaz örtüsüne büründü.

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