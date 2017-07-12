Dünya Şampiyonu Ağrıs’tan Rektör Şahin’e ziyaret

Dr. Mustafa Şahin’i ziyaret etti.

Rektörlük binasında gerçekleşen ziyarette, desteklerinden dolayı Rektör Mustafa Şahin’e teşekkür eden Zeliha Ağrıs,“Desteklerinizden dolayı Selçuk Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin olmak üzere yönetime çok teşekkür ederim. Böyle bir başarı elde ederek hem ülkemizi ve üniversitemizi gururlandırdığım için mutluyum. Bundan sonraki hedefim tekrar dünya şampiyonu olmak ve olimpiyat şampiyonu olarak Selçuk Üniversitemizi ve ülkemizin adını duyurmaktır” dedi.

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim görevlisi ve Türkiye Taekwondo Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ise, “Hem ülkemizi hem Konya’yı ve üniversitemizi temsil etmek bizim için bir onurdur. İnşallah başarılarımız giderek artacak ve hedefimiz olimpiyat şampiyonu olarak hem ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmektir” diye konuştu.

“Selçuk Üniversitesi her alanda başarıya koşuyor”

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin ise,“ Yıllarca Selçuk Üniversitesi çatısı altında çok büyük hizmetler sağladınız. Olimpiyat ve dünya şampiyonları üniversitemizden çıktı bu başarılar bizim için ve ülkemiz için bir gurur kaynağıdır. Selçuk Üniversitemizin tanıtımı bu başarılar birer fırsattır. Avrupa Federasyonu seçiminde asbaşkan ve başkanvekilliğine tekrar seçildik. Ülkemiz adına ülkemizin temsili açısından tanıtılması önemli görevlerdir. Selçuk Üniversitemiz ve Prof. Dr. Mustafa Şahin hocamızın maddi ve manevi destekleri her zaman arkamızdadır. Hem sporcu hem de hocalarımıza verdikleri desteklerin bu başarıda büyük payı var. Desteklerinden dolayı Selçuk Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin ve rektör yardımcılarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Başarı devamlılığı olan bir ekip işidir”

Ülkemizin içinde geçtiği sıkıntılı süreçte bu tür başarıların milletimiz ve ülkemiz için bir moral kaynağı olduğunu ifade eden Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin de, “Üniversitemizden bir öğrencimizin bu başarıyı elde etmesi bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Bu başarıda büyük payı Ali Şahin hocamız ve federasyon başkanımız Metin Şahin hocamıza teşekkür ediyorum. Bu devamlılık arz eden bir başarı Saman alevi gibi belli bir dönem başarı elde edipte ondan sonra tamamen ortadan kayıp olan bir süreç değil. Devamlılığı olan bir başarı olimpiyat şampiyonlukları, dünya şampiyonlukları ve arka arkaya gelen başarılar sporcular var. Bu durum bir geleneğinin bir kültürün oturduğunu gösteriyor. Ve Selçuk Üniversitesi olarak biz Türk sporun her zaman yanında ve arkasındayız. Üniversitemizin bütün imkanları ile sporun içinde olacağız. Bu sene 15-16 lisanslı milli sporcumuzu üniversitemize öğrenci olarak aldık. Bu başarıda emek veren hocalarımız olmak üzere Zeliha Ağrıs kızımızı tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, dünya şampiyonu Zeliha Ağrıs, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim görevlisi ve anteratör Ali Şahin’e hediye takdiminde bulundu. Ziyarete, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. Hüseyin Kara, Prof. Dr. Mehmet Okka, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Türkiye Taekwondo Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ve dünya şampiyonu Zeliha Ağrıs katıldı.