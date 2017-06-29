Dünya şampiyonunun ismi memleketinde spor salonuna verilecek

Ağrıs’ı yetiştiren Beyşehir Belediyespor Tekvando Kulübü Antrenörü Nafiz Çakır’ın da hazır bulunduğu ziyarette Özaltun, başarısından ötürü dünya şampiyonu ile ailesini tebrik etti.

Başkan Özaltun burada yaptığı açıklamada, Ağrıs’ın elde ettiği dünya şampiyonluğunun kendilerine çok büyük bir sevinç ve mutluluk yaşattığını belirterek, “Bu mutluluğumuzu, sevincimizi cümlelere dökmek gerçekten çok zor. Hep söylediğimiz bir konu vardı, Beyşehir’de dönemimizde hep ilkleri yaşıyoruz diye, yine bir ilk ve Beyşehir’den de bir dünya şampiyonu bir milli tekvandocumuz çıktı. Allah’ım ondan razı olsun” diye konuştu.

Özaltun, yapacakları spor salonuna Zeliha Ağrıs’ın adını vereceklerini ifade ederek, "Bu başarı mükafatlandırılmalı, ödüllendirilmeli, hatta ölümsüzleştirilmeli. Beyşehir’e yapacağımız spor kompleksine Zeliha Ağrıs adını vereceğiz. Geriden gelecek sporculara da motivasyon olması adına böyle bir girişimi başlatıyoruz. Zeliha Ağrıs kızımızı tekrar başarısından ötürü kutlarken, kendisine katkı ve desteği esirgemeyen annesi ve babasına, sporcumuzu yetiştiren antrenörü Nafiz Çakır’a, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç Bey’e, Tekvando Federasyonu Başkanımız Sayın Metin Şahin’e, milli takım teknik direktörü ve antrenörlerine de ilçemiz adına teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Onların da bu başarı noktasında büyük emek ve payları var. Son günlerde ülke olarak böyle bir başarıya çok ihtiyacımız vardı. Zira, şehit haberleriyle son günlerde içimiz yanıyor. Böylesine sevinçli haberlere toplum olarak da büyük ihtiyacımız oluyor” şeklinde konuştu.

Baba Ağrıs: "Müsabakaları izlemek için 2 gündür uyumuyoruz"

Zeliha Ağrıs’ın babası Hüseyin Ağrıs ise, dünya şampiyonu olan kızının müsabakalarını takip edebilmek için eşiyle birlikte iki gündür uyumadıklarını belirterek, “Televizyon ve internet başında ailece maçlarını izledik, strese girdik, sevindik, üzüldüğümüz dakikalar oldu. Ellerimizin titrediği dakikalar oldu, Mevlamıza çok yalvaldık, çok da dua ettik. Şükürler olsun Mevlam dualarımızı kabul etti. Allah’ım öbür çocuklarımıza da göstersin, sıra Yunus’ta inşallah. İlk defa Beyşehir’de bir dünya şampiyonu sporcu çıkardık. Kelimeleri söyleyemiyorum, boğazımda düğümleniyor. Beyşehir’e, vatana, millete herkese hayırlı olsun” dedi.

“Kızım bu defa başaracağım demişti”

Ağrıs, daha önce iki kez yenildiği rakibini dünya şampiyonası finalinde yenerek hem rövanşı alan, hem de altın madalyaya uzanan kızının, “Baba bu sefer başaracağım, ne olursa olsun. Üçüncü seferde affetmeyeceğim baba” dediğini de ifade ederek, “En son final maçı yaptığı kız Rus Tatiana. İki sefer kızım yıkıldı bu rakibine. Rakibi çok güçlü. Ama, bu inancın zaferi. Türk’ün ayak seslerini dünyaya duyurduk. Ay yıldızlı bayrağımızı göklere çektik. Sırada olimpiyatlar var. İlk senesinde dünya şampiyonu oldu, vatandaşlarımızın duasının da bunda büyük katkısı var. Bizlere desteklerini esirgemeyen başkanımızdan tutun, antrenörlerine varıncaya kadar herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çakır: “Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü de var”

Zeliha Ağrıs’ı yetiştiren tekvando antrenörü Nafiz Çakır ise, dünya şampiyonluğunun kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, “Tabi bu çok çalışmanın bir ürünü. Bu arada, bizlere bu salonu kazandıran Mustafa Sarı Bey’in de bu çocukların başarısında çok büyük payı var. Zeliha Ağrıs’ın Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü dereceleri de bulunuyor. Türkiye şampiyonalarını daha saymıyorum, ama yurt dışında uluslararası müsabakalarda 15’e yakın madalyası var. Dünya şampiyonu olarak da bize çok güzel bir hediye verdi. Ailesi, belediye başkanımız, federasyon başkanımız, milli takım antrenörlerimiz ve aklımıza gelmeyen bu konuda destek veren, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.