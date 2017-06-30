Dünya Tekvando Şampiyonu Selçuk’tan

sınıf öğrencisi Zeliha Ağrıs, Güney Kore’nin Muju şehrinde gerçekleştiren Dünya Tekvando Şampiyonasında 53 kiloda milli sporcu altın madalyasının sahibi oldu.

Selçuk Üniversitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "İlk kez dünya şampiyonasında mücadele eden, Avrupa üçüncülüğü bulunan milli tekvandocumuz Zeliha Ağrıs, ilk turda Ruandalı rakibi Aline Ndacyayisenga’nın diskalifiye olmasıyla ikinci tura yükseldi. İkinci turda Yunanistan’dan Christianna Tyrologlou’yu, üçüncü turda Kolombiya’dan Laura Garcia’yı yenerek çeyrek finale yükselen milli tekvandocu, çeyrek finalde 1 numaralı seri başı Mısırlı Radwa Abdelkader ile karşılaştı. Abdelkader’i normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten mücadelede vuruş sayısı üstünlüğüyle eleyen Ağrıs, yarı finalde Özbekistan’dan Dinorahon Mamadibragimova’yı geçerek adını finale yazdırdı. Finalde ise geçen yıl Avrupa şampiyonasında yenildiği Rus Tatiana Kudashova ile karşı karşıya gelen Zeliha Ağrıs, Rus sporcuyu 11-8 mağlup ederek kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı. Milli sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılım yolunda da hanesine 120 puan ekleyerek büyük bir avantaj elde etti. Dünya Tekvando Şampiyonasında Nur Tatar Askari’den sonra Türkiye’ye ikinci altın madalyayı Zeliha Ağrıs, kazandırmış oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç ve Selçuk Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin de Dünya Tekvando Şampiyonasında şampiyon olan Zeliha Ağrıs’ı telefonla arayarak tebrik etti."