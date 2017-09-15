Dünyaca ünlü diş profesörü Mutlu Özcan NEÜ’de konferans verdi

Dr. Mutlu Özcan Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen “Rekonstrüktif Materyallere Adezyon: Teknik ve Klinik Protokoller” adlı programa konuşmacı olarak katıldı.

Meram Tıp Fakültesi Asım Duman Konferans Salonunda gerçekleştirilen programın açılışını gerçekleştiren Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Şener, Prof. Dr. Mutlu Özcan gibi diş hekimliği alanına yaptığı akademik çalışmalarla önemli katkılar sağlamış, dünya çapında tanınan bir ismi üniversitelerinde görmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Özcan’ın çok sayıda uluslararası ödülün sahibi olduğunu, 400’den fazla bilimsel yayınının bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Şener, “Geçtiğimiz Temmuz ayında İngiliz Kraliyet Üniversitesi’nin sadece tıp ve diş hekimliği mensupları içinden seçilen ve senede bir kişiye verilen onur unvanına layık görülmüştür” dedi.

“Diş hekimliğinde koruyucu yaklaşımlar ön plana çıktı”

Konuşmaların ardından konferansa geçildi. Katılımcıları adezyon konusundaki gelişmeler hakkında bilgilendiren Prof. Dr. Mutlu Özcan, “Adezyon alanındaki gelişmeler, diş hekimliğinde hem protetik hem restoratif diş hekimliğini çok değişik boyutlara getirdi. Meslek son 50-60 yıldır değişik dönemlerden geçti. Bazı paradigmalar yıkılmaya başladı. Bazı konular da artık dogma olarak değerlendiriyoruz. Ancak gurur duymamız gereken bir tane nokta var o da diş hekimliği giderek minimal invaziv olmaya başladı. İnvaziv girişimlerden uzaklaşmaya başladık. Koruyucu yaklaşımlar ön plana çıktı” ifadelerini kullandı.

“Ne öğrendiysem Türkiye’de öğrendim”

Katılımcıların sorularını da cevaplandıran Prof. Dr. Özcan, Türkiye ve yurt dışındaki diş hekimliği alanındaki eğitim ve uygulamaların mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özcan, “Eğitimimizi karşılaştırıp biz daha mı kötüyüz diye düşünmeyin. Gerçekten eğitimimiz çok güzel. Çok ağır bir eğitimimiz var. Ama gerçekten çok güzel. Ben ne öğrendiysem Türkiye’den öğrendim. Bu konuda fark görmüyorum. Sadece araştırma metodolojimizi geliştirmemiz gerekiyor. Klinik tecrübede ise mukayese bile kabul etmez biz çok ilerdeyiz” diye konuştu.

“Bizim içimizden birinin bu noktalara gelmesi gurur verici”

Programın sonunda konuşan NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek ise, “Bizim içimizden çıkan birisinin, Avrupa’nın farklı ülkelerinde ayaküstünde durabilmesini ve davetimizi kabul ederek buraya kadar gelmesini, öğrencilere motivasyon kaynağı olarak örnek alınması gereken bir hayat olarak bulunuşunu, gelişini ayrıca takdir ediyorum” şeklinde konuştu.

Program hediye takdiminin ardından son buldu.