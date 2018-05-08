Dünyadaki yeşil başkentler Konya’da buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Belediyeler Birliği, Selçuk Üniversitesi (SÜ), Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin katkıları ile organize edilen ‘Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi’ dünyada geçmişte başkentlik yapmış veya halen başkentlik yapmakta olan yeşil şehirlerden çok sayıda belediye başkanı, kurum ve kuruluş yöneticileri ile bilim insanlarını Konya’da buluşturdu.

“Konya bozkırın ortasında bir vaha gibi”

Kongrenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir tarih, kültür, eğitim, turizm ve tarım şehri olan Konya’nın özellikle son yıllarda artan yeşil dokusu ile dikkat çektiğinin altını çizerek, her yıl dikilen milyonlarca fidan büyüdükçe Konya’nın bozkırın ortasında bir vaha gibi ortaya çıktığını dile getirdi. Başkan Uğur İbrahim Altay, Anadolu Selçuklu Devletine yıllarca başkentlik yapan ve bugün 2 milyonu aşkın nüfusu ile Konya’nın tarihi ve kültürel değerleri, estetik atılımı, düzenli kentleşmesi, sağlıklı ulaşım imkanları, temiz çevre yatırımları, yeşil alan varlığı, tarımda ve sanayide önderliği, konumu, misyonu ve özellikle de huzuru ile yaşanabilir bir dünya şehri olduğuna vurgu yaptı. Başkan Altay, “Bu değerleri sürdürmeye kararlı olan Konya, yıllardır istikrarlı politikalar geliştirerek hava kalitesi, doğal yaşamı, rekreasyon alanları, yenilenebilir enerji uygulamaları, sosyal ve kültürel yaşama olan katkısı ile öncü bir merkez konumundadır” dedi.

“Kongre geleceğe bir bakış sergilemesi açısından önemli”

Kongreyi düzenleyen üniversiteler adına söz alan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de, şehirlerin büyümesiyle beraber insanlarımızın sorunlarının da değiştiğinin altını çizerek, “Bu değişim hepimizi etkiliyor. Gelecek kuşakların daha müreffeh bir ortamda yaşaması için daha kaliteli bir hayat sürmeleri için geçmişte yapmış olduğumuz hatalardan ders çıkararak dikkat etmemiz gereken başlıklar var. Bu toplantının geniş kapsamıyla her birinin ayrı sempozyum konusu olabilecek olan geniş oturumlarıyla geleceğe bakış sergilemesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Konya çok hızlı bir gelişim ve büyüme içinde”

Kyoto Üniversitesi Çevre Bilimi ve Teknolojileri Bölümü Su Araştırmaları Mühendisi Prof. Dr. Koichi Unami, Konya’da olmaktan ve kongreye davet edilmekten mutlu olduğunu belirtti. Dünya İpek Yolu Vakfı Genel Sekreteri Prof. Dr. Lou Jie, büyük babalarının nehirlerdeki suları gördüklerini, kendilerinin şişelerdeki suyu, gelecek nesillerin ise sadece kapsüllerdeki suyu göreceklerinin altını çizdiği konuşmasında, “Kongre Konya için çok önemli. Çünkü Konya, İpek Yolu’nun bir parçası. Birkaç ay önce buraya geldim. Konya’dan geçerken Konya’nın çok hızlı büyüdüğünü gördüm. Dolayısıyla eski İpek Yolu baş şehirlerinden biri olan Konya’nın İpek Yolu’na örnek olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Yeşillendirme konusunda Konya kadar hırslı bir şehir görmedim”

Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Karen Tambayong ise, “Konya tarihi bir şehir ve bu konuda çok büyük bir potansiyeli var. Türkiye’nin bu konudaki en önemli şehri haline gelmesi için önünde büyük imkanlar var. Burada büyük bir tarih ve çok güzel bir insan topluluğu var. Dünyada birçok şehir gezdim ama yeşillendirme konusunda Konya kadar hırslı bir şehir görmedim. İstanbul da yeşil bir şehir ama Konya çok daha hırslı ve iyi bir konumda” dedi.

“Dünyanın ortak değerlerini konuşacağız”

Kongre ile ilgili bilgi veren Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fikret Akınerdem konuşmasında, “Bu kongre çok şey ortaya koyacak. Çevreyi, yeşili, şehri, kırsalı, toprağı, suyu, hayatı ve dünyanın ortak değerlerini, yani insanı konuşacağız. İnsanı konuşmadan, insanı çevreleyen faktörleri bilmeden dünyanın tam bir huzur içerisinde, barış içerisinde sağlıklı bir şekilde geleceğini tayin etmesi mümkün olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Konya pek çok alanda İslam dünyasına önderlik yapıyor”

Açılış konuşmalarının ardından kongrede sunumlara geçildi. Sunumunu gerçekleştiren İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı (OICC) Genel Sekreteri Omar Abdullah Kadı, “Dünyanın dört bir yanından bu toplantıya katılanların hedefi ilmi ve sosyal anlamda toplumumuzu güzelleştirmek ve toplumun sağlıklı gelişimini sağlamak için kendilerinden bekleneni ortaya koymaktır. Konya, İslam dünyası içinde özellikle de yeşil konusu başta olmak üzere pek çok alanda başarılı bir önderlik yapıyor” şeklinde konuştu.

Omar Abdullah Kadı’nın konuşmasının ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadı anısına Konya’ya dikilen fidanların sertifikasını takdim etti. 11 Mayıs’a kadar devam edecek Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi, 48 ülkeden 70’i yabancı olmak üzere 588 katılımcı ve 41 oturumda toplamda 286 sunum ile gerçekleştirecek. Kongreye katılanlar ayrıca Konya’nın tarihi ve turistik yerlerini inceleme fırsatı da bulacak. Öte yandan, kongre öncesinde yöresel bitkiler ve tarihi doku ile ilgili olarak Ermenek, Hadim ve Taşkent Bölgesi Endemik Bitkileri Sergisi ile Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi Yeşil Başkentler Resim Sergisinin de açılışı gerçekleştirildi.